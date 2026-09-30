關注：台電配合盧秀燕拆煤電廠　能源吃緊？

台中火力電廠新建燃氣發電機組。（中評社 資料照） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）為換取台中市政府核發燃氣機組商轉操作許可，台電公司1日宣布，即日起啟動拆除台中火力電廠（中火）1、2號燃煤機組作業，中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此稱“我們做到了，堅持的勝利！”對比先前台電在拆除煤電機組與盧秀燕的立場爭執，這次為了早日商轉新建燃氣機組，配合盧秀燕要求火速拆機，背後所反映的或許是能源吃緊危機。



中火第一期增建2部燃氣機組落成，台電拼今年底商轉發電，但需要台中市政府核發操作許可證，盧秀燕9月8日前往視察時，強烈要求台電履行“增1部燃氣機組、拆1部燃煤機組”的承諾。然而，台電總經理郭天合在現場回應指出，“中央”的規劃一直都是“增加6部燃氣機組、備用6部燃煤機組”，引發盧秀燕不滿，雙方立場陷入僵持。



盧秀燕隨後並撂話，堅定“增氣拆煤”立場，提出“1比1”的實質兌換模式，要求台電必須拿出一張“經濟部”核發的拆除燃煤機組執照，來換取一張台中市政府核發的燃氣機組操作許可。



值得注意的是，這次面對中市府強勢要求，台電採取配合姿態，9月19日即發出拆除煤電機組執照，並在10月1日起火速啟動拆機工程，盧秀燕對此肯定台電“說到做到”，並將此視為8年來堅持“爭氣拆煤”的重大勝利。



觀察台電公司姿態的轉變，或許與台灣當前面臨能源吃緊有關。台灣因為民進黨政府“非核家園”的能源政策方向，能源結構陷入困境，尤其在2025年“非核家園”目標落實核電退場後，台灣的供電更是產生巨大缺口。



根據民進黨政府設定的能源轉型目標，天然氣發電佔比要達50%、燃煤發電降至30%、再生能源要提升至20%，但實際上再生能源實際發電佔比卻僅約10%上下，煤電佔比無法有效下降，距離理想仍有一大截。

