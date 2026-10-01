趙建民：民進黨知道切割歷史的危險了吧

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平與美國總統特朗普日前在華盛頓舉行峰會，雙方共同提及中美在二戰期間曾是盟友。前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民接受中評社訪問表示，這恰恰證明民進黨政府長期“去中化”政策的矛盾，切割1949年前的“中華民國”歷史、一味在國際上突出“台灣”，最後反而幫助中國大陸鞏固一中論述，台灣在國際上，卻愈來愈被視為一個“實體”（entity）。



華府習特會落幕後，美方公布的成果指出，特朗普與習近平憶及美國和中國在二戰期間曾是盟友，並肩作戰贏得戰爭。習近平也在峰會期間提到，二戰時期中美曾並肩抗擊法西斯侵略。美方公布的峰會成果使用“United States and China”描述二戰盟友關係。



趙建民對此接受中評社訪問時表示，民進黨政府的政策一直在去掉“中華民國”在大陸的歷史，1949年以前的部分幾乎絕口不提，甚至有相關論述將“台灣主權”起點放到1996年首次直選，1949年以後的歷史，除了白色恐怖等部分，其他也不願多談。



他說，如今中美雙方共同提到二戰期間並肩抗戰，包括飛虎隊等歷史，台“外交部”官員才跳出來批評這是在“去中華民國化”，“現在知道‘去中華民國化′的危險性了吧？”



趙建民認為，外界目前多將焦點放在二戰歷史話語權被誰拿走，但這還不是最重要的關鍵，歷史話語權背後牽涉的是“中華民國”一路延續下來的“主權”問題。如果自己把1949年前的“中華民國”歷史切掉，又不斷在國際上強調“台灣”，等於連帶削弱自身原本的論述基礎。



趙建民以房子比喻說，就像自己有一棟房子，覺得它不夠好，所以決定把它拆掉，但新的房子卻還沒有，也蓋不出來，“為什麼就把舊的房子拆了呢？”民進黨一心想淡化“中華民國”、突出“台灣”，但問題在於，國際上並沒有因此承認“台灣”是一個新的“主權國家”。



趙建民說，美國對台政策所使用的“台灣”，有其特定政策與考量，並不等於承認一個以“台灣”為名的新國家，且台灣目前的“邦交”關係，也仍是以“中華民國”名義存在。因此，當民進黨政府不斷淡化“中華民國”，最後會赫然發現，自己原本擁有的東西也被逐漸削弱。