馬準威：特朗普二戰歷史論述　台遭“蓋台”

淡江大學外交與國際關係學系助理教授馬準威。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北10月2日電（記者 莊亦軒）針對日前美國總統特朗普在中美峰會中提及，第二次世界大戰中美並肩作戰的論述。淡江大學外交與國際關係學系助理教授馬準威接受中評社專訪時表示，二戰時期與美方合作的是“中華民國政府”，如今特朗普的論述若將此直接轉移、連結至中華人民共和國，形同默認北京“完全繼承”“中華民國”，讓“中華民國”處境尷尬，也在宣傳戰上對台灣造成傷害，很容易讓台灣的歷史角色遭到“蓋台(頻道被佔據)”。



他指出，美方的種種舉動核心考量還是在“要讓美中峰會順利進行、維持氣氛”，未必具有深刻的歷史或法理盤算。但不可忽視的是美方在中美峰會中對於歷史話語權與法理繼承上模糊以對，已經讓台灣在國際法、宣傳話語權上陷入尷尬的境地。



美國總統特朗普在9月24日的白宮歡迎式中提到，美中兩國曾並肩作戰，共同贏得二戰勝利，飛虎隊等故事至今為兩國人民銘記。



過去的美國總統也曾發表類似言論。1998年時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）與時任中國國家主席江澤民舉行晚宴時，就曾在致詞中提到“第二次世界大戰中的盟友關係”。



特朗普今年5月訪問北京時，在晚宴上也曾提及“第二次世界大戰的盟國”，但當時是在介紹美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的談話內容時提到。這一次特朗普用自己的話，強調這一說法。



馬準威為台灣大學政治系國際關係博士，曾擔任亞太和平研究基金會研究員兼主任，現為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授。



馬準威指出，從國際現實與法理來看，1971年聯合國大會第2758號決議解決了聯合國體系內的合法代表權問題，將其移轉至中華人民共和國，美國的政策對此並無反對。但分歧在於“‘中華民國’到底還在不在”。北京認為“中華民國”在1949年就已被繼承。但從客觀現實來看，“中華民國”並非“完全被繼承”，而是實質存在於台澎金馬的實體。

