選不選2028？盧秀燕：誰一定能安全下莊

台中市長盧秀燕接受民眾黨主席黃國昌訪問。（照片：《民眾有本4，直球問大事》YouTube） 中評社台北10月2日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕1日晚上出席台灣民眾黨主席黃國昌網路直播《民眾有本4，直球問大事》，現場民眾拋問“會不會參選2028”？盧秀燕表示，“老實說，我還沒有決定”，她強調，世事難料，不要以為卸任剩下兩個多月，一定可以安全下莊，她現在還是要全力以赴，關注市政。另外2028應該先凝聚在野力量，大家共同為國家服務，而不是一人的天下。



盧秀燕指出，她是資深政治人物，很多人對她有很大期待跟鼓勵，但她要把市長做到最後一秒鐘，世事難料，不要以為剩下2個多月，一定可以安全下莊，可能有很多天然災害，或者意想不到的事情發生，她現在還是必須全力以赴，關注市政。



盧秀燕提到，她有一個觀念比較不一樣，過去在野要挑戰選“總統”，大概都是個人，常常造成很大內耗，2020年就是，這很可惜，她覺得2028應該大家一起團結挑戰，希望國家走在一個軌道上，如果將來有執政機會，大家一起執政。



盧秀燕強調，現在先不用想自己，而是先把大家凝聚起來，這次應該先不要問個人要不要，先不用個別思考這個問題，而是我們在2028，在野黨的態度是什麼？是不是絕對不會受分化，是不是絕對不會受挑撥，然後一定堅持走在一個團結的道路上，未來也不是一人天下，而是大家共同為國家服務，是目前比較重要的工作，很抽象啦！