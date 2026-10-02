盧秀燕鬆口若執政先除弊再興利

台中市長盧秀燕（右）1日參加民眾黨主席黃國昌網路直播節目。（截自民眾有本4，直球問大事YouTube畫面） 中評社台北10月2日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕1日晚上出席台灣民眾黨主席黃國昌網路直播《民眾有本4，直球問大事》。現場民眾拋問“如果未來有機會執政，最想推動哪些改革？尤其是司法改革、打擊弊案、改善政府的治理，會怎麼做”？盧秀燕強調，政治人物永遠要記得除弊興利，她會把除弊放在興利前面，不管在任何職位都一樣。



黃國昌代替民眾發問：“會不會參選2028“總統”？盧秀燕雖表示，“我還沒有決定”。但她強調，世事難料，不要以為卸任剩下兩個多月，一定可以安全下莊，她現在還是要全力以赴，關注市政。另外2028應該先凝聚在野力量，大家共同為國家服務，而不是一人的天下。



盧秀燕指出，這次應該先不要問個人要不要，而是2028在野黨的態度是什麼？是不是絕對不會受分化，是不是絕對不會受挑撥，然後一定堅持走在一個團結的道路上，大家共同為國家服務。未來如果有機會執政，盧秀燕認為，政治人物永遠要記得“除弊興利”。她會把除弊放在興利前面，不管在什麼職位上、不管誰都是一樣。



盧秀燕強調，自己在任內以及從政以來，跟黃國昌一直走在同一條道路上，建立法治與制度性的改革，除弊興利是非常重要的一件事。不管是交通、教育或任何市政領域，最核心的原則就是先把“弊端”處理好。



針對“如何看藍白合作，2028年要如何確保真正能夠合作？不會再因地方派系或利益衝突而破局”？盧秀燕透露，凡走過必留痕跡，台中在上次“立委”選舉就堅持合作，是全台第一個藍白示範區。這幾年以來，不管時勢如何變化，台中都是很堅持，到現在為止也是。



黃國昌回應，藍白為竹北市選戰談判破局時，他整整兩天完全睡不著。他提到當時黨內有非常激進的“鷹派聲音”要求直接掀桌（推翻藍白合）。但他身為黨主席必須冷靜思考：如果推翻藍白合，到底誰會開心？這對國家與人民真的是好事嗎？



盧秀燕提及，這段時間看到黃國昌承受很大的壓力，每個縣市都有發生一些事情，很多白營支持者提議，“整碗弄破好了”。黃國昌堅持有些個別地區讓它繼續努力，不要外溢去影響到大局。基本上這是一個民主社會，所以每個支持者都有不同的看法。