綠證實有“洋流”動員公文　許甫再提兩疑點

民進黨台北市黨部主委吳沛憶證實有洋流動員公文，民眾黨台北市議員參選人許甫再提出２疑點。（照片：許甫臉書） 中評社台北10月2日電／台灣民眾黨台北市議員參選人許甫9月30日踢爆，民進黨下令動員5300人參加台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，大酸“自然“洋流”根本是“人工造浪池”。民進黨台北市黨部主委吳沛憶1日證實有這份公文，但強調只是“廣發周知”，如同社群轉發活動；沈伯洋昨笑說“怕沒有人（來參加）”，所以競總成立會通知黨員，也希望黨員再介紹朋友一起來。許甫1日再度在臉書發文指出2個疑點說，吳沛憶跟民進黨台北市黨部不是在造浪，而是在造謠嗎？



許甫1日指出吳沛憶的說法有2項疑點，首先既然是“廣發周知”，為何先前未在民進黨、參選人的平台、社群或新聞報道中見到？該份公文較可能只發給名單上的立委、議員、裡長及執委等黨公職要求找人參加，並非是輕易公諸於世的動員令。



再者，這份公文為何透過傳真輾轉曝光，甚至傳到“非民進黨公職”的傳真機，究竟是動員時忙中出錯？還是遭內部人士刻意外流？“是動員動到昏頭轉向？還是被內部衝康？”



許甫說，“洋流”熱到5萬人在線搶票，搖滾區甚至秒殺，沈伯洋還稱很多人搶不到位子“要想辦法補償大家”。為何仍同步積極透過傳統動員營造現場氣勢？他強調，這份公文絕非吳沛憶想輕描淡寫、偷換概念的公開訊息，也請青鳥們不要再不分青紅皂白罵人造謠，“難道吳沛憶跟民進黨台北市黨部不是在造浪，而是在造謠嗎？”



中國國民黨籍台北市長蔣萬安昨天出席台北市公費流感及新冠疫苗開打記者會，被問及如何看待“洋流”現象，是真是假？他回應，近期有友人提醒他，對手陣營“動員頻繁、綿密”應提高警覺，為此他戒慎恐懼、如履薄冰，會持續提出好的政策，並透過施政成績爭取市民認同，例如近期“遠見”縣市競爭力調查結果，台北市居全台之冠，即為一例。