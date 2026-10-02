台積電再投資美？郭正亮嘆賴什麼都沒拿到

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／傳台積電擬啟動美國第2園區建廠計劃，再蓋6座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，“國科會主委”吳誠文則強調根留台灣不變。前“立委”郭正亮1日在網路節目指出，軍售卡在特朗普辦公桌上，台積電再投資美國1000億美元，結果賴清德連過境外交都不行，還不准疑美，什麼都沒拿到！



郭正亮1日在網路節目《亮劍台灣》談到，我們台積電已經投資美國1650美元，“亞洲的模範生！”韓國三星只投資多少？直到現在，三星對美投資370億美元；海力士投資美國僅70億美元。我們台積電是模範生，投資了1650億美元。



郭正亮指出，結果現在又傳出來，還要台積電到德州，投資1000億美元！“沒完沒了？無底洞啊！這就是真相。”



郭正亮質疑，台灣對美軍購投入巨額資金，結果呢？卡在特朗普桌上，錢付了，卻遲遲拿不到F－16V，“七年了！F－16V，66架，已經做好了，為什麼不交機？真相是什麼？武器交付延宕。真相是什麼？賴清德去不了美國本土！這就是真相。”



郭正亮說，現在又傳出什麼？“你賴清德去南美洲，我美國可以提供方便，因為我們到南美洲，2萬公里，你沒有加油？你飛不到。美國說：我們可以提供方便，請你到夏威夷加油。我沒有辦法讓你到美國本土！因為這個會惹怒中國大陸。”



郭正亮強調，這就是真相，“結果賴清德幹嘛？不能疑美！你就知道他的政策，錯誤到什麼程度？這樣的人還想連任？笑話！對美國的政策大破產，花大錢？”李在明是拚了命在拖慢三星、海力士到美國投資的進度，賴清德則是加速台積電到美國投資的進度，結果呢？什麼都沒拿到！



郭正亮表示，140億美元的軍購案卡在白宮，已經做好的66架F－16V不交貨，去美國過境外交？No！只能去夏威夷。這就是目前的狀況，俞大㵢急得要死，沒用。俞大㵢是了解美國的，他非常無奈，可是又能怎樣？