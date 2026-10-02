董智森：竹北讓邱臣遠當選　助2028藍白合

董智森建議，國民黨應該要顧全大局，讓民眾黨邱臣遠（圖）當選竹北市長。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／台灣民眾黨主席黃國昌、竹北市長參選人邱臣遠與藍委南下幫民眾黨嘉義市長參選人張啟楷助選，引發討論。媒體人董智森預判，中國國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩選情沒問題。但董智森提醒，不能讓民眾黨在2026縣市長選舉中沒有斬獲，藍營的朋友應該讓白營邱臣遠當選，否則對2028藍白合大局不利。



董智森1日在《大新聞大爆卦》節目提到，柯文哲1日去台北市中正萬華區輔選民眾黨台北市議員參選人吳怡萱時，承認民眾黨現在的政黨支持率大約7%，因此在各個市議員選區都應該有力拼一席的機會。柯文哲清楚自己在2024年大選中拿下26%的得票率，竹北甚至拿下最高票（約38%）。但自從其陷入京華城案、政治獻金等司法弊案並在一審被判刑後，他與民眾黨的支持度出現明顯流失，在地方單一選區（如竹北市等）的吸票力道已不如以往強勁。



董智森認為，由於民眾黨實質基本盤已經萎縮，網路上卻突然湧現大量自稱“小草”的不滿言論，這在真實選民結構上並不合理。“我看，多半是反串的”，他分析這多半是綠營的側翼在刻意“反串”，目的是為了在藍白之間“挑撥離間、夾縫插針”，破壞地方組織的整合。



董智森指出，新竹縣深藍基本盤的信賴感根深蒂固，最後都一定能整合成功。例如現任縣長楊文科當年代表國民黨選出參選時，因地方上沒有人認識他，當時反彈聲浪大。但後來藍軍整合成功，順利將楊文科送上縣長寶座。前縣長鄭永金卸任後背叛國民黨，自認“加上民進黨的力量就可以贏”，但在國民黨全力反擊下，鄭永金最終依然落選。所以國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情不受影響，國民黨最後一定會整合成功。



董智森續指，過去新竹縣“立委”衹有一席，跟縣長的選民結構一模一樣。上屆才因人口增長，開始變兩席“立委”，可是選民結構變化不太大，變化比較大的只有竹北。董痛批，國民黨主席鄭麗文祭出“禁替邱臣遠站台”軍令是“沒有處理好”。董認為，雖然很多人覺得民眾黨邱臣遠的民調不高，但藍營的朋友們應該讓邱臣遠當選。



董智森警告，如果2026年底選舉開票出來，民眾黨選到最後居然還是只有一個新竹，甚至連台北市議員的席次都變少（從原本的4席掉到剩2席，連黨團都組不起來）。民眾黨主席黃國昌說過六個縣市都要有黨團，結果通通沒有，那黃國昌和小草們會怎麼想？他們一定會憤怒地認為：“跟國民黨合作，結果合到什麼都沒有，那我們幹嘛跟他們合作”？這種絕望與不滿一旦在白營基層蔓延，對於2028年大選藍白合、拉下民進黨的大局非常不利。

