徐宗懋：民進黨斬斷飛虎隊歷史又戀殖有報應

蔣中正與宋美齡夫婦1942年在雲南昆明會見陳納德將軍時的合影。(照:徐宗懋圖文館臉書) 作家徐宗懋痛批民進黨徹底斬斷飛虎隊的歷史聯繫。(照:徐宗懋圖文館臉書) 2023年10月“美國飛虎隊代表團”訪問中國大陸，哈里·莫耶（Harry Moyer，舉起右手的是百歲長者）。(照:徐宗懋圖文館臉書) 中評社台北10月2日電／美中“元首”習特會期間，特朗普提及了《孫子兵法》、孫中山，和二戰時的飛虎隊，並稱美中在二戰時是“盟友”，並肩抗日。作家徐宗懋指出，民進黨徹底斬斷飛虎隊的歷史聯繫，無形中把自己推向了二戰盟軍精神的對立面，這是民進黨的報應！



特朗普24日在歡迎儀式致詞表示，二戰期間中國曾是美國的“盟友”（allies），回顧兩國“共同戰鬥的偉大事業”，“對共同利益的追求，使兩國人民跨越諸多分歧走到了一起。”此外，特朗普還提及二戰期間援助中國抗日的美籍志願航空隊“飛虎隊”（Flying Tigers），稱“正如當年兩國人民為了贏得那場戰爭而攜手合作一樣，習主席與我也將繼續合作，為兩國打造更加美好的未來。”



徐宗懋昨天連續在臉書發文指出，民進黨迷戀日本殖民統治，不但對抗戰沒有感情，對台灣人抗日活動也非常冷漠；不過一碰到日本帝國殖民建設，如八田與一、神社重建等，就充滿了熱情。



徐宗懋提到，原本在新公園的陳納德將軍半身塑像，是1960年由楊英風雕塑，台北新公園揭幕，作為中美共同抗日與友誼的紀念。1997年，陳水扁擔任台北市長期間，就把新公園的陳納德將軍半身塑像遷到偏僻的新生公園。



2006年馬英九任內，時任空軍401聯隊長田在勱少將因不忍銅像在新生公園長期日曬雨淋，經陳納德遺孀陳香梅女士同意與馬英九市長的支持下，正式將銅像“迎回”花蓮空軍基地飛虎紀念館永久安置。



馬英九時期曾經大規模舉行抗戰紀念活動，同時邀請飛虎隊後代來台出席活動，蔡英文執政後，停止紀念抗戰活動，也拒絕邀請飛虎隊後代來台，徹底斬斷飛虎隊的歷史聯繫，以致於中共完全繼承了與飛虎隊共同抗戰的歷史傳承，特朗普共同強調二戰中美同盟，以及飛虎隊在中美兩國友誼中所扮演的重要角色。



徐宗懋認為，民進黨政府在精神上繼承的是當時被轟炸的台灣日本社會，那麼在歷史記憶的延伸上，並在無形中把自己推向了二戰盟軍精神的對立面，這是民進黨徹底斬斷飛虎隊歷史聯繫的報應！