炒麵沒事送豆花被搜　黃國昌批檢調查賄雙標

民眾黨主席黃國昌。（中評社 莊亦軒攝） 民眾黨主席黃國昌點名幫民進黨桃園市長參選人黃世杰助選的農田水利署桃園管理處處長黃華煌涉犯公務人員選罷法等罪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月2日電（記者 莊亦軒）九合一地方選舉11月28日投票，各地都傳出檢察官進行反賄選行動，因執法標準模糊，讓外界質疑是否只辦在野黨。台灣民眾黨主席黃國昌2日點名民進黨台中市長參選人何欣純、桃園市長參選人黃世杰都有賄選嫌疑，兩人卻都沒事。他質疑，民進黨執政越久，越墮落、越腐敗。檢調成為執政黨的鷹犬、打手，現在連明確違法的事實都可以雙標成這樣，這件事情民眾黨一定會追究到底。



黃國昌表示，你不用研究法律、讀法律系，走到街上去買豆花，再去買一碗跟何欣純提供的香腸炒麵一樣的菜色，看哪個會花比較多錢。結果送豆花的人要被搜索，何欣純送造勢餐盒沒有事。



日前新北市泰山區陳姓里長參選人提供價值新台幣50元的豆花，遭新北地檢訊後以10萬元交保。



台灣民眾黨“立法院”黨團2日上午舉辦查賄標準說不清，“法務部”踹共記者會，出席的有民眾黨主席黃國昌、“立院”黨團總召陳清龍、幹事長洪毓祥、民眾黨“立委”許忠信、黨團主任陳智菡。



黃國昌直接點名說，幫黃世杰助選的農田水利署桃園管理處處長黃華煌疑涉犯公務人員選罷法、行政中立法、貪污治罪條例圖利等罪。但很奇怪，其他案子都雷厲風行，這案子石沈大海？“行政院”還在睡？什麼時候要懲處？還是打算幫黃華煌記功？拿公家資源幫民進黨助選，功在黨國？賴清德今天早上好像要幫黃世杰輔選，那賴應向大家說清楚、講明白，公務人員可以這樣幹？



黃國昌指出，揮動法律檢調的大刀，在選前把參選人羈押，當然會影響選舉結果。正是因為如此，“我們才不能容忍浮動的標準”。檢察官聲稱，綜合所有客觀事證，依照一般台灣民眾情感。利用這種抽象的說詞，掩蓋選擇性辦案的手法。同樣的金額，有人沒事、有人被羈押。



針對黃世杰送雞蛋禮盒，黃國昌指出，前“法務部次長”黃世杰，用公家資源請客吃飯送雞蛋禮盒，到現在沒有事。“法務部”、桃園地檢署要不要站出來跟大家說清楚講明白。這件事被揭發的時候，黃世杰本人不敢出來面對，只找競選團隊發言人回應，這是公開性質例行活動，不同黨派的政治人物都可以出席。



黃世杰日前出席農田水利署桃園管理處舉辦農耕供水交流活動贈送價值300元的雞蛋禮盒。何欣純日前在造勢活動中提供餐盒，內容有香腸、滷蛋、油豆腐、炒麵，兩人都被檢舉超過賄選標準新台幣30元，但兩人皆未被檢方偵辦。

