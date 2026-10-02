趙少康致電藍3大咖　“三子”4日將合體

趙少康。（中評社 資料照) 中評社台北10月2日電／百里侯之戰投票日逼近，各陣營皆極力拉票中。中國國民黨前主席、前新北市長朱立倫1日表示，今年選舉特別的冷，但每次選舉投票率會影響選舉結果非常大，希望選舉最後1個月要把熱度炒熱，把票催出來。資深媒體人趙少康也說，其實大概2個月以前打電話給“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，跟他們說3人應該合體，而他們也保證一定會三子（禿子、漢子、燕子）合體。



韓國瑜4日將到台中幫江啟臣輔選，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也會到場，“禿子、漢子、燕子”經在這場選戰中首度合體。而當天下午韓國瑜也會到新北市幫李四川站台。



趙少康1日在政論節目《少康戰情室》中說表示，以歐美國家來看，選舉是冷的，一個成熟的民主國家其實是冷的，因為大家覺得選舉、政治人物跟生活沒有關係，因為所有東西、制度、公共設施都已經好了，不需要靠政治人物，因此台灣投票率相對來講算是高的。



但趙少康也說，可是今年會怎麼樣不知道，至於國民黨的秘密武器會是誰？他說，“其實大概2個月以前，我自己打電話給“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，我說你們8年以前禿子、漢子、燕子掀起旋風，3個應該合體，他們說保證會、一定會，韓國瑜當時也說10月他就會動了”。



國民黨高雄市長參選人柯志恩昨也已經預告，韓國瑜雙十慶典後啟動全台輔選，10月中下旬、11月將回到“心心念念的高雄”。柯更宣布16日將在岡山舉辦第二場萬人大型造勢，據悉當天將與台中市長盧秀燕合體“好媽媽連線”，後續大型造勢還有旗山場、黃金周、選前之夜，大咖將一一助陣，力拚翻轉高雄。