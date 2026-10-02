綠委穿沈伯洋應援T合唱　王世堅在旁滑手機

綠委齊穿民進黨台北市長參選人沈伯洋應援T恤合影，王世堅坐在一旁。（中評社 邱筠媜攝） 綠委王世堅（右一）坐在一旁未加入應援行列。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）民進黨台北市長參選人沈伯洋近期締造“洋流”，沈伯洋競選總部成立大會將在10月4日登場。2日上午“立法院”召開院會，民進黨“立委”們紛紛穿上“台北順起來”的競選T－Shirt大合唱，氣氛歡樂。不過，擔任沈伯洋競選總部副主委的英系“立委”王世堅坐在位置上滑手機，未加入應援行列。



“立法院”會今對“行政院長”卓榮泰施政報告進行質詢，民進黨“立委”一起穿著沈伯洋的應援黑色T－shirt，T－shirt正面寫著“soon順 台北順起來”、背面寫著“你的市長 沈伯洋”，綠委們一同合影並高唱沈伯洋應援歌曲《台北順起來》“台北順起來，美感自然來”，並比出“北”的手勢。沈伯洋本人則未在現場，在民進黨中央黨部召開教育政策發表會。



民進黨台北市黨部主委、“立委”吳沛憶表示，因為禮拜天是沈伯洋競選總部成立，當天有邀請“立法院”的黨團成員，大家都是沈伯洋最好的戰友，所以當天也邀請黨團成員一起來這個總部成立大會幫沈伯洋加油，今天就先發給大家當天會穿的制服。



吳沛憶笑說，剛剛“立委”王義川穿的時候，一度肚子有點卡住，但是後來非常的順，希望這件順T讓大家都順起來，也希望台北順起來。



值得注意的是，綠委合照時，擔任沈伯洋競選總部副主委的王世堅坐在位置上專注地滑手機，應援T－shirt放在桌上，與一旁熱情拍照合唱的綠委們形成鮮明對比。