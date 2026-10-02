朝野無異議　藍提普發2萬元草案付委審查　

韓國瑜主持院會。（中評社 張嘉文攝） 卓榮泰率部會首長進行施政報告。（中評社 張嘉文攝） 朝野協商內容。（中評社 張嘉文攝） 院會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）“立法院”院會今天處理報告事項，中國國民黨“立法院”黨團提出“全民共享經濟成果及穩定民生特別條例”草案，主張全民普發現金2萬元，在朝野黨團均無異議下，由“立法院長”韓國瑜宣布，全案一讀後交付財政委員會審查。



韓國瑜在今天院會前召集朝野協商，各黨團同意院會議程依議事處原列草案進行，院會處理國民黨團所提特別條例草案時，民進黨團未提出異議，全案順利付委。由於“行政院”原規劃明年普發現金1萬元，藍營則提出加碼一倍，且是希望今年發放，後續審查攻防受到關注。



根據國民黨團草案，若特別條例完成立法，“行政院”應在條例生效後1個月內，提出特別預算案送交“立法院”審議，並於特別預算生效日起3個月內完成每人2萬元現金發放。



國民黨團在提案說明中指出，台灣今年經濟受惠人工智慧（AI）、半導體及資通訊產業發展，經濟成長及國家歲入增加，相關成果是全民、企業及勞動者共同努力累積，因此主張將部分經濟成長紅利回饋全民。



至於財源，草案規定可移用以前年度歲計賸餘或舉債支應，並規範“中央政府”總預算及特別預算在條例施行期間的舉債額度合計，不得超過相關歲出總額的15%。



另外，“行政院”所提明年度政府總預算案及今年度追加預算案，今天也在朝野無異議下，一讀交付委員會審查。