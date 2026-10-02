2028盧昌配？陳昭姿：表現好籌碼會更高

陳昭姿。（中評社 莊亦軒攝） 民眾黨主席黃國昌新節目首集邀請國民黨台中市長盧秀燕作客。（取自黃國昌臉書） 中評社台北10月2日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨主席黃國昌昨晚直播，邀請中國國民黨台中市長盧秀燕作客。兩人被問到2028“盧昌配”，盧回應，不管在什麼位置都緊密合作。黃稱，先把2026年選好最重要。台灣民眾黨“立委”陳昭姿2日接受中評社採訪表示，她相信2028大選民眾黨不會缺席。以民眾黨的角度，先把2026表現好，能夠協商的籌碼會更高，也會得到更多民意來支持。



她補充，民眾黨創黨主席柯文哲也表達過2028不會缺席，至於誰配誰，現在還有時間討論。但眼前急迫的工作是把2026地方選舉完成，未來國民黨、民眾黨之間會再做更深、更進一步的討論。



黃國昌直播新節目“民眾有本4，直球問大事”第一集邀盧秀燕擔任來賓，1日晚間在民眾黨新北市議員聯合競選總部直播，兩人接受媒體聯訪被問到“盧昌配”。



被問到民眾黨是否不缺席2028？合作方式有哪些？陳昭姿表示，比方聯合政府，也不一定就是只有搭配選舉，有時候是行政部分的參與。像是基隆市副市長邱佩琳、苗栗市副市長賴香伶，兩個縣市都有這樣的聯合政府經驗，也有聯合政府的雛形。



她認為，一切還是要等2026地方選舉完，再來看看結果。也要考量到各地區、年齡層，民眾黨受到的支持程度等等，對於接下來的2028，民眾黨會有更好的籌碼來討論。