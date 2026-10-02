習特會落幕　台官方：謹慎但不必過度擔憂

陸委會副主委梁文傑受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 陳明祺。（中評社 張穎齊攝） 陸委會2日舉辦“2026年第二次‘習特會’後中美及兩岸新情勢”座談會。（中評社 張穎齊攝） 陸委會2日舉辦“2026年第二次‘習特會’後中美及兩岸新情勢”座談會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲、張穎齊）美國總統特朗普在華府“習特會”時提及美中是二戰盟友說，被解讀“去中華民國化”。陸委會副主委梁文傑2日出席論壇受訪表示，美方不會不了解二戰歷史，但在中美既競爭又合作狀況下，有時候可能會做一些微妙安排。



台“外交部政務次長”陳明祺指出，台灣在中美峰會前、中、後都與美方保持密切聯繫，美方也一直向台方表達“不要過慮”；觀察美國對台政策不能只看領導人的一、兩句話，目前沒有看到中美戰略競爭格局出現任何根本變化，台灣應謹慎但不必過度擔憂。



至於《路透社》報道，美方情資顯示，中國大陸在2028年前對台動武的可能性已大幅下降。梁文傑說，他不評論個別報道的觀點，互相衝突的觀點都有。



陸委會委託台灣大學中國大陸研究中心2日舉辦“2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢”座談會，由大陸研究中心主任徐斯勤主持，陸委會副主委梁文傑、台“外交部次長”陳明祺出席致辭。“中研院”政治學研究所助理研究員林宣佑、中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學經濟系蔡明芳、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰與談。



陳明祺指出，美國對台政策是嵌入整體東亞戰略及對中政策架構之中，這種戰略典範並不容易因單一領導人的幾句談話就出現根本改變，從韓戰後圍堵中國，到美中戰略合作、改革開放後的交往政策，再到目前美中戰略競爭，每一次重大轉變都有其結構性背景。



針對台“外交部長”林佳龍先前提到“台美共管中國（大陸）”，引發軒然大波，陳明祺緩頰表示，這樣的說法“不是完全隨便講”，從戰略脈絡來看，美國與台灣本來就有許多互動合作，而台灣、美國及其他區域國家，在維護印太區域和平穩定、自由開放與繁榮方面具有一致之處。



對於媒體追問，賴清德在去年8月15日使用“終戰”取代“抗戰勝利”用詞，但陸委會昨天回應相關議題時則使用“抗戰”。梁文傑說，我們小時候是講八年抗戰，對他個人而言，這些名詞沒有特別意義，當然每一種名詞都有特定立場，但陸委會作為兩岸關係相關法律所組織的單位，我們會遵守固有的立場與相關法律。



梁文傑會前接受媒體訪問表示，中共在這2年來不斷在佈局二戰史觀，包括今年1月中韓峰會時，也談到二戰時中國人民與朝鮮人民站在一起對付日本軍國主義。現在又把二戰史觀推到中美關係上，目標很明顯是一是聯合當年“中華民國”的二戰盟友，對抗新型軍國主義，也就是日本；二是要把“中華民國”的事蹟抹殺，全部由中共接收。



梁文傑說，美國的中國研究專家非常多，不會連這些都不知道，相信很多人都有清醒的意識，只是在中美既競爭又合作的狀況下，有時候可能會做一些微妙的安排也不一定。美國方面絕對不會不清楚這些歷史，包括美國參議員、媒體記者都有討論到這點，也蠻多人呼籲美國不要上當。