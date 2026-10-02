台灣特有晶片護身符　乖乖工會罷工登上外媒

數十名乖乖工會員工一早就在桃園市中壢區的乖乖工廠外搭起帳篷、拉起白布條。（中評社 盧誠輝攝） 台積電聯名款乖乖，一包曾喊到新台幣500元。(照:yahoo購物) 乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月2日電（記者 盧誠輝）台灣知名零食廠“乖乖”公司近期爆發勞資爭議糾紛，勞工主張中壢廠土地售出遷往新竹，改變工作地點應調薪，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。乖乖工會在今天凌晨開始發起罷工，要求三地集團董事長鍾育霖出來面對。



對於罷工，資方回應，遺憾但會尊重員工權益；桃園市政府勞動局則呼籲，資方儘速與工會協商，保障勞工權益。



乖乖中壢廠自1968年啟用，三地集團2019年收購乖乖後，今年7月30日以新台幣56億元出售中壢廠土地及建物給日月光半導體，9月1日宣布將遷廠到新竹。針對工作地點改變，工會要求資方改善薪資待遇、遷廠補償等問題未能取得共識，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。



“乖乖”這幾年來因特有的“晶片護身符”文化爆紅，工程師把“乖乖”放在機台上，希望能讓機台“乖乖”，掀起風潮，現在不但是科技廠，連許多企業也有機台放“乖乖”才會乖乖的說法，使得這波工會發起罷工的新聞登上外媒，擔心乖乖工會罷工會讓晶片廠買不到乖乖。之前連英國BBC都曾報道“綠色乖乖”有神秘力量的都市傳說。乖乖還有出台積電聯名款，一包曾喊到新台幣500元。



姚光祖呼籲，三地集團要珍惜乖乖公司所創造出來的台灣特有文化，善待勞工，趕快進行對等協商。



乖乖工會昨午夜突然宣布，將在今天凌晨5時開始發起罷工。數十名乖乖工會員工一早就在桃園市中壢區的乖乖工廠外搭起帳篷、拉起白布條，準備進行長期抗爭。



乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏表示，從開始到現在的過程中，工會認為資方完全沒有意願實質對等協商，8月26日原本公司宣稱董事長要與工會在工廠協商，結果第二天說董事長沒有要來。9月14日，工會前往“總統府”陳情後，公司臨時聯絡工會幹部晚上到工廠，說董事長希望當面協商，結果工會幹部跑到工廠等一小時，才又說董事長沒有要來。

