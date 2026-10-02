林宣佑：美對台軍售延遲　有三層意義

“中研院”政治學研究所助研究員林宣佑。（中評社 張穎齊攝） 2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）習特二會日前落幕，“中研院”政治學研究所助研究員林宣佑2日在“2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢座談會”表示，這次峰會實質突破有限，但建立了管理中美競爭的軌道與機制，加上美國總統特朗普與中國國家主席習近平接下來仍有2次會晤安排，使雙方都有維持良好氣氛、避免關係失控的壓力。



談到美國對台軍售，林宣佑認為，“美國不可能不賣武器給我們，中國也知道遲早會賣給台灣”，因此值得觀察的反而是為什麼中方仍花費很大力氣要求延後軍售，而軍售延後至少具有三層意義，第一是象徵意義，如果美方因顧慮中國而延後對台軍售，在中方看來，就可能意味中國對美台安全互動具有一定發言空間；第二是實質影響，軍售交付愈慢，台灣軍力建構的速度也會受到影響；第三，也是他認為更重要的，就是台灣內部的信心。



台灣大學社會科學院中國大陸研究中心2日在台大社科院梁國樹國際會議廳舉辦“2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢座談會”，由中心主任徐斯勤主持，安排陸委會副主委梁文傑、台“外交部政務次長”陳明祺致詞。



這場座談會與談人，包括“中研院”政治學研究所助研究員林宣佑、中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學經濟學系教授蔡明芳、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。



林宣佑表示，各界對這次峰會已有一定共識，就是習近平獲得很高規格的接待，但中美之間許多摩擦與實質問題並沒有因此獲得解決，整場峰會在視覺及儀式上相當隆重，但實質突破有限，因此他將這次峰會定位為一場管理型峰會。



林宣佑指出，中美雙方雖公布各自的成果文件，但台灣議題並未被列入其中，雙方也沒有發表聯合聲明或舉行聯合記者會，這代表此次峰會並非要一次解決雙方分歧，而是將中美關係視為需要持續管理的關係；所謂管理，就是建立貿易、投資、人工智慧（AI）及危機事件通報等溝通機制，這些機制一旦成立，本身便會產生制度慣性，雙方官僚體系必須持續對話、開會並交出進展，因此即使峰會沒有重大交易，仍建立了一條持續運作的軌道。



林宣佑，美國維吉尼亞大學政治學國際關係博士，曾任“中研院”政治所博士後研究員、美國哈佛大學費正清中國研究中心非常駐合作研究員，研究專長為國際安全、國際政治經濟學、政治傳播與社群媒體、美中台關係與區域安全議題。



“特朗普與習近平後續仍有會面的安排，峰會愈頻繁，兩次峰會之間就會形成一段需要維持氣氛的窗口期！”林宣佑說，中美雙方都會考量，如果在會前把關係搞得太僵，甚至可能影響下一場“元首”會晤，因此彼此會有一定程度的自我克制。



“峰會雖然沒有談成什麼，但是排程好的峰會，會決定接下來幾個月雙方為了什麼事情做一些自我克制。”他說，從第二次到後續第三、第四次峰會，中美雙方都有維持氣氛的壓力，這本身就是“元首”外交對雙邊關係產生的效果；此次美方文件納入“建設性戰略穩定”概念也值得觀察，所謂戰略穩定並非新概念，可追溯至冷戰時期，核心精神是在大國競爭之下，彼此不輕易挑戰對方核心利益，降低競爭失控的可能性。



他也提到，中方公開說法要求美方堅持反對“台獨”的正確立場，但“堅持”一詞本身就像是預設美方原本已有“反對台獨”立場，然而美方並沒有採取這樣的政策用語；特朗普會後也表示，雙方並沒有花太多時間討論台灣問題。



他表示，脅迫的目的並不一定是取得某項具體利益，而可能是改變對手的判斷與信念，中國未必需要讓台灣民眾支持統一，只需要削弱台灣民眾對抵抗能力與外部支持的信心，就可能達到一定效果。



林宣佑總結，這次中美峰會沒有交易，但有軌道，雙方建立了一套管理競爭的機制，也都有維持峰會氣氛的壓力；而中國採取真正打擊的不一定是台美關係本身，而是台灣內部對美國承諾以及自身安全的信心，從這次峰會到後續幾次特朗普與習近平會晤，每一段會前窗口期，都值得觀察美國對台軍售是否持續往後延，以及中國對台軍事壓力如何變化，中美為維持峰會氣氛而進行的互動，可能主要是做給華府看的，但中國施加壓力所產生的直接感受，卻可能落在台灣身上。