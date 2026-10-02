卓榮泰還沒領薪水　調侃韓國瑜坐著就能領

卓榮泰接受質詢。（中評社 邱筠媜攝） 卓榮泰酸韓國瑜是一位有薪水的院長，他是一位沒有領薪水的院長。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）“立法院”日前審查2026總預算時，凍結“行政院長”卓榮泰9月到12月薪水。卓榮泰今於“立法院”答詢時透露，他還沒領9月份薪水，並當面於議場酸中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，“韓院長高高坐在上面，這是一位有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長”。



賴清德日前公布2026年總預算時，並在公布案批示，“憲法”保障服公職的工作權，人事費用是法定經費，“立法院”不宜刪減或凍結；總預算公布前，各機關依預算法第54條執行的相關經費屬合法支出，允為妥適處理。



“立法院”2日召開院會，針對“行政院長”卓榮泰施政報告進行質詢。民進黨籍“立委”范雲詢問，卓榮泰上個月的薪水入帳了嗎？卓榮泰說“我還沒領”。



范雲續指，“立法院”能不能因為政治立場不同，就決定行政首長不能領薪水？預算法52條提到，“立法院”通過預算的附加條件，如果違法該條件就失效。“憲法”54條跟“行政院”組織法第10條，都有很清楚說“行政院長”就是“憲法”跟相關法律保障的法定職位，卓榮泰的薪水就是預算法的法定預算。



范雲指出，“行政院長”薪水被凍是第一次，可是過去陳水扁時期有類似的事，2005年曾經發生“立法院”刪除大法官的司法專業加給的預算，後來釋字601號判定“違憲”。卓榮泰的薪水不是個人問題，因為今天它代表“立法院”可不可以用預算決議，停止依法任職的政務人員薪資的問題，也對未來的“國會”有示範作用。

