蔡明芳：美國“以脫待變”　逐步降低對中依賴

淡江大學經濟學系及產業經濟學系專任教授蔡明芳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）針對華府中美峰會經貿談判，淡江大學經濟學系及產業經濟學系教授蔡明芳2日出席論壇表示，美國不可能突然對中國大幅開放，因過去多年已建立層層經貿與科技管制，美國財長貝森特的思路就是“以脫待變”，也就是逐步降低並脫離對中國的依賴，中美經貿談判短期很難出現大幅突破。



蔡明芳認為，中美關稅戰其實沒停戰，原有關稅並未取消，只是沒有再進一步加徵，中美雙方的“財政部”門仍會持續磋商；至於約300億美元互降關稅能否進一步擴大？關鍵仍在中國能否滿足美方的採購需求。



台灣大學社會科學院中國大陸研究中心2日舉行“2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢座談會”，由中心主任徐斯勤主持，蔡明芳做上述表示。



“美國不可能突然對中國進行大幅開放。”蔡明芳說，美國從特朗普第一任期以來，已逐步加強對中國的經貿及科技管制，如果現在突然全面放鬆，就等於否定過去多年累積的政策方向，因此美方更可能在既有架構上持續調整，而不是完全逆轉。



“貝森特所呈現的思路，是美國正在以脫待變！”蔡明芳說，這個“脫”是脫離的脫，也就是逐漸降低對中國的依賴，只不過愈往後走，供應鏈調整的成本愈高，脫離的速度自然可能愈慢。中國則是“以拖待變”，但中國的“拖”就是時間上的拖延，中國目前經濟情勢並沒有好到可毫無顧忌地與美國進一步強烈對抗，因此能拖就拖，避免衝突進一步升高，這也就是為什麼這次峰會後，經貿方面並沒有出現令人非常驚訝的新成果。



針對中美各自建立的經貿體系，蔡明芳表示，過去國際社會曾高度關注中國的“一帶一路”，但目前美國也正建構以AI、高科技等為核心的新經貿合作架構，且並未將中國納入其中；美方的態度清楚，如果一個國家一方面加入美國主導的體系，另一方面又完全融入中國的體系，美方就會質疑這樣的合作究竟有何意義？



他也提到，各國要思考，未來究竟要與制度相對健全、經濟與消費能力較強的市場深化合作？還是與經濟面臨更多挑戰的國家建立更緊密關係？舉例台灣近年對外貿易結構已發生明顯改變，2016、2017年前後，台灣對中國大陸及香港（含港澳）出口占比曾超過4成，對美出口則僅約1成多；到了2026年前8個月，對中國大陸及香港（含港澳）出口占比已降至約2成多，對美國則上升至3成多，其他市場的比重也有所提高。