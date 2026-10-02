傅崐萁和卓榮泰激辯　韓國瑜要大家深呼吸

傅崐萁質詢。（中評社 張嘉文攝） 卓榮泰與莊翠雲（右）。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜主持院會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天質詢“行政院長”卓榮泰時，雙方為全民普發現金2萬元議題針鋒相對。傅接連批卓“格局不夠”、“目光如豆”、“不要夜郎自大”。卓也不示弱，反嗆傅“只知其一、不知其二”，雙方你來我往，火花四射，讓主持議事的“立法院長”韓國瑜，在傅質詢結束後，出聲緩頰說“大家深呼吸”。



卓榮泰今天率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，傅崐萁是國民黨團安排質詢卓榮泰的第一棒。



由於國民黨團主張全民普發現金2萬元，相關特別條例草案今天已在朝野無異議下付委審查；“行政院”則規劃明年普發1萬元，卓榮泰日前更以不能“債留子孫”回應藍營的2萬元主張。



傅崐萁質詢時追問卓榮泰，普發2萬元為何會債留子孫？卓回應，經濟發展帶來增加的稅收，政府還要投入弱勢照顧、產業發展、防災救災等項目，如果再增加全民現金發放，就必須重新舉債。



傅崐萁隨即反擊，批卓榮泰對台灣科技發展太沒有信心，AI發展才剛起步，未來創造的經濟產值遠超過想像，“院長不要目光如豆”，今年有今年的超收，明年還會有明年的成長，“行政院”去年看不到今年的發展，今年若又看不到明年，“就是格局不夠”。

