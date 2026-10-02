蔡英文卸任後首訪美　7日赴史丹佛大學演講

蔡英文卸任將首度訪美，7日將到史丹佛大學進行演講。（照：蔡英文臉書資料照） 中評社台北10月2日電／蔡英文辦公室證實，蔡將於10月7日出席美國史丹佛大學Stanford DEFCON“2026科技與國家安全研討會”，並發表開幕演講。這是蔡英文卸任之後，首度訪美。



另外，史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）已向校內人士發出邀請函，邀請參加蔡英文於8日在胡佛研究所的演說，主題圍繞民主、韌性與全球安全。



蔡英文辦公室發言人蔡舒景確認此一行程，她表示，蔡英文將分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色。



賴清德2024年上任至今，還沒有過境美國本土，僅過境夏威夷、關島。而蔡英文則在卸任後，首度訪美。



美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）透過社群平台宣布，將邀請蔡英文10月7日在史丹佛大學DEFCON“2026年科技與國家安全會議”發表開幕主題演講。



蔡舒景指出，Stanford DEFCON是由學界發起並主辦的重要論壇，旨在搭建跨界對話平台，連結學術界、政府部門、國防軍事領域及科技產業的領袖與新銳人才，聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與商業情報等新興科技，探討科技如何影響國際安全情勢，以及如何將科技創新轉化為促進國家安全的助力。



蔡舒景表示，蔡英文將在演講中分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色，也有助台灣與全球友盟在各專業領域深化合作，共同打造更強韌的民主連結與經濟發展。



史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）已向校內人士發出邀請函，邀請參加蔡英文於8日在胡佛研究所的演說，主題圍繞民主、韌性與全球安全。



8日的演說由胡佛研究所“台灣在印太地區”（TIPR）計劃與史丹佛大學學生組織 Stanford in Government共同主辦。前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）預計將開場引言，介紹演講者；蔡英文預計將與胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）進行對談。