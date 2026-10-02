綠盼預算限期通過　傅崐萁：我們不是立法科

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）針對“行政院長”卓榮泰喊話“立法院”，希望今年度追加預算能在11月底前完成三讀，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天受訪時表示，“國會”不是“行政院”的立法科”，“行政院”不能要求追加預算限期通過。



但傅崐萁也強調，對人民有需要、合理的預算，“立院”會盡快審查，“時程我們絕對不會延宕”。



卓榮泰今天率“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢，卓表示，希望今年度追加預算及明年度政府總預算，都能在法定期限內完成審議，希望“立法院”成為“行政院”推動施政的助力，不要成為建設的阻力。



傅崐萁在“立法院”受訪時表示，“行政院”再三要求“國會”對追加預算限期通過，“基本上是沒有什麼常識”，第一，“國會”不是“行政院”的立法科；第二，他質疑“行政院”送來的追加預算程序本身就有問題，相關法定程序尚未完成前，“行政院”就已辦理追加預算。



但傅崐萁強調，“沒有關係，只要是對於人民有需要的追加預算部分，“立法院”會讓它順利付委，也順利審查”，合理預算都會予以支持，對於國民黨團認為有問題的政策支出，仍會嚴格把關人民荷包。



傅崐萁說，“立法院”對預算審查時程“絕對不會延宕”，會盡快進行，但“行政院”不能倒果為因，把預算能否執行的責任都推給“國會”，因為是卓榮泰先對“立法院”三讀法案採取不副署作法，嚴重影響民眾權益。



談到普發現金新台幣2萬元，傅崐萁則表示，今年經濟成長及稅收表現良好，國民黨團主張拿出約4600億元普發現金，希望刺激消費、擴大內需，並協助百工百業，但“行政院”提出的6000多億元追加預算中，看不到振興台灣旅遊的相關作法。