傅崐萁：“立院”藍白合不可能改變　會更緊密

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）“立法院”第6會期8大常設委員會召集委員選舉將於8日登場，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團會在最短時間內和台灣民眾黨團協商，“藍白合作不可能會改變，而且會更加緊密”，尤其在“國會”運作上，國民黨會給予民眾黨應有的尊重、支持力道及舞台。



依照國民黨團過去與民眾黨團的合作默契，8大常設委員會召委選舉，藍營多會禮讓一席召委給白營。民眾黨團日前已向國民黨團表達，希望能爭取交通委員會或衛環委員會召委。



國民黨團本會期各委員會召委人選也大致底定，包括經濟委員會鄭正鈐、財政委員會林德福、交通委員會邱若華、衛環委員會陳菁徽、教育文化委員會葉元之、“外交國防委員會”黃建賓、內政委員會廖先翔，司法法制委員會則預計由現任召委翁曉玲續任。



傅崐萁今天受訪時被問到，召委選舉藍白是否還會合作，以及是否已和民眾黨團談過？他表示，今天是正式總質詢開始，國民黨團會在最短時間內和民眾黨團協商出結果，強調，“藍白合作不可能會改變，而且會更加的緊密”。



至於前中廣董事長趙少康不滿“行政院長”卓榮泰在多次不副署“立法院”三讀法案後，本周仍可以順利來“立法院”並上台進行施政報告，國民黨沒有使用強烈的杯葛手段？



傅崐萁說，監督制衡“行政院”的方法有很多，各方提出的意見，國民黨團都感謝，也會在適當時間點，以最適當方式採取該有的行動。