雲林偶戲節遇雙十　張麗善邀全民同樂

雲林縣國際偶戲節也將在雙十連假登場。（照：雲林縣政府提供） 雲林縣長張麗善等人今天宣傳雙十慶典活動。（中評社 李京昇攝） 雲林縣國際偶戲節將展示各式各樣的布袋戲。（照：雲林縣政府提供） 活動當天將贈送帽子、毛巾等禮品。（中評社 李京昇攝） 活動當天還有米餅可領取。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月2日電（記者 李京昇）雲林縣府10月10日上午8點在斗六棒球場前廣場舉辦雙十慶典活動，邀民眾一起升旗、健走，以戶外活動歡度雙十慶典，現場也準備雙十慶典帽、毛巾、風車及米餅等限量紀念品，與參加民眾同樂，中國國民黨雲林縣長張麗善2日宣傳活動，並指雙十連假適逢國際偶戲節，邀大家到雲林遊玩。



雲林國際偶戲節是台灣最具指標性的傳統藝術盛典之一，自1999年起在布袋戲故鄉雲林舉辦，每年匯聚世界各地外頂尖偶戲團隊，並舉辦偶戲界最高榮譽“金掌獎”競賽，活動融合掌中戲、皮影戲與現代偶戲，透過跨界創新與國際交流，將台灣傳統偶戲文化推向國際舞台。



張麗善表示，今年雙十慶典3天連假適逢國際偶戲節，10月9日晚間將在縣立田徑場舉行開幕晚會，由謝金燕、黃妃等藝人演出，另有金掌獎比賽及國際偶戲演出，她邀請全台民眾利用連假到雲林，參加升旗健走、欣賞偶戲節，也可順道走訪縣內景點。



張麗善指出，升旗活動安排雲林縣原民五團大融合組曲，並由直排輪“雙龍”隊帶領健走，另有“食農天團”寶寶與民眾互動，希望透過雙十慶典鼓勵民眾走出戶外，並藉由健走增加親子互動。



民政處長張庭魁表示，活動當天上午7點起開放排隊索取健走兌換券，限量800名，參加升旗可獲風車；完成健走並集滿紀念章後，可憑券兌領帽子及毛巾。現場拍照打卡上傳，還有機會獲得限量好禮，數量有限，送完為止。