麥寮王船祭　開山六媽、白沙屯媽首度同框

麥寮王船文化祭歷年來都會打造王船。（照：麥寮鄉公所提供） 麥寮鄉長許忠富（左三）等人宣傳王船祭。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月2日電（記者 李京昇）雲林沿海年度宗教盛事五年一科的“2026麥寮王船文化祭”，將於10月11日正式開幕，麥寮鄉公所2日舉行記者會，民進黨麥寮鄉長許忠富宣布，開幕大典將於11日在麥寮社教園區孵化廣場舉行，除揭幕依古禮打造、長達12公尺的木製王船，也邀請苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖贊境，與麥寮拱範宮開山媽祖“正六媽”首度齊聚，並邀各地交陪境神轎共襄盛舉。



根據雲林縣政府史料，麥寮中山鎮安宮恭迎五年王爺燒王船的歷史已不可考，但宮廟是雲林地區唯一聯庄燒王船的廟宇，聯合村內三個聚落的廟宇一起恭送代天巡狩五年王爺，所以其活動是雲林縣最大的迎王活動，王船也是全縣最大的一台。



麥寮拱範宮開山媽祖“正六媽”又稱“開山六媽”，為純真禪師從湄洲祖廟配奉來台之開山媽祖神像，其神像經湄洲天后宮證實為其開基之“六媽”復由天后宮廟方於座椅背面刻有“朝天閣六媽”字樣，以證明其身分。



史料記載，聚落都有其宮廟，三姓福安宮、許厝寮福興宮、中山鎮安宮，據說其三村原為同一庄，以許姓宗親為主，其祖譜有記載康熙年間由泉州晉江地區遷移來台開發，日據大正年間因為洪水氾濫，就紛紛向內陸遷徙，分為三個部落生活。



恭請代天巡狩五年千歲整個儀式是由中山鎮安宮主導，其他兩座王爺廟配合，在王爺指定的時間裡，許厝寮與三姓的乩童也要一並前來迎請王爺，其迎請代天巡狩王爺是於海邊，最終演變今日的王船祭。



許忠富表示，今年王船祭結合傳統信仰與科技展演，除王船揭幕外，也規劃實體展示及沉浸式影像展。其中“實體王船靜態展”自10月11日至24日在社教園區展出，民眾可近距離欣賞依傳統工藝打造的王船；“麥寮王船沉浸式影像展”則展至12月6日，透過影像呈現王船信仰及相關文化。

