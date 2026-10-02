郭育仁：這次習特會日本躺著也中槍

郭育仁。（中評社 鄭羿菲攝） 陸委會2日舉辦“2026年第二次‘習特會’後中美及兩岸新情勢”座談會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”落幕，中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁2日表示，中美這種長時間、頻繁的元首外交，會導致美國與盟國表面上政治關係、實質關係呈現脫鉤現象，如台美關係、美日關係，特朗普不願台灣議題影響到中美博弈，也防範台灣製造議題，如賴清德過境問題，但實質上的安全合作，美方在過去1年進展非常多。



美日關係也是如此，5月北京峰會是台灣中槍，而此次“習特會”躺著也中槍的是日本，日本長期在爭取刪除“舊敵國條款”，日本首相高市早苗22日才到紐約聯合國大會呼籲，日本不應再受《聯合國憲章》提到二戰後戰敗軸心國“舊敵國條款”的約束，但沒想到過了3天的中美兩國峰會就提到二戰歷史。



陸委會委託台灣大學中國大陸研究中心2日舉辦“2026年第二次‘習特會’後中美及兩岸新情勢”座談會，由大陸研究中心主任徐斯勤主持，並邀請陸委會副主委梁文傑、台“外交部次長”陳明祺致辭，“中研院”政治學研究所助研究員林宣佑、中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學經濟系蔡明芳、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰與談。



中美元首峰會，今年已舉行2次，11月、12月可望還各有一次。郭育仁表示，特朗普不願台灣議題影響到中美博弈，因此美國政府減少公開提及台灣，也防範台灣製造議題，如賴清德過境，但對台安全合作增加實質作為，逐漸公開化海巡合作、常態演訓與聯合巡邏。



針對特朗普到底支不支持台灣，郭育仁說，特朗普第一任期賣給台灣逾180億美元的軍售，第二任期在去年12月批准110億美元對台軍售，加起來已達290億美元了，而現在大家討論的140億美元一直卡住，是因為2025年美國國會討論2026國防授權法案時包裹進去的，當時特朗普便已抱怨國會有點侵犯行政權，但不代表特朗普是反對的。