郭育仁：美不派地面部隊進伊朗對台重要指標

中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）中山大學中國與亞太區域研究所長郭育仁2日出席論壇表示，美國總統特朗普把駐沖繩的第31陸戰隊遠征隊，及美國陸軍第82空降師調到伊朗周邊，裝腔作勢，就是不派地面部隊攻擊，這個觀察指標對台灣非常重要。因為一旦地面戰爭開打，日本、台灣、韓國就真的得擔心了，這代表美國戰略重心就像2001年轉向中東。也就是對特朗普來說，伊朗決策是沒有輕鬆脫身的解決方案。



郭育仁認為，現在美國所有對伊朗政策都沒辦法達到立竿見影效果，美伊戰爭會拖到明年初都不意外。



針對俄羅斯總統普京1日表示，已準備好與中國國家主席習近平、美國總統特朗普舉行三方會晤，郭育仁指出，中俄的目的比較多是要幫俄羅斯解套，因此會很誠心的與美國處理伊朗問題。不過，即便11月的APEC、12月的G20有所謂的領袖會晤，強度也不會太高。



俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫對外表示，俄方正在籌備普京與習近平在下月亞太經合組織（APEC）峰會期間的雙邊會面。



陸委會委託台灣大學中國大陸研究中心2日舉辦“2026年第二次‘習特會’後中美及兩岸新情勢”座談會，由大陸研究中心主任徐斯勤主持，郭育仁做上述表示。



郭育仁在提問環節表示，第一、此次“習特會”令他意外的地方是，包含美國的新聞媒體完全沒提到11月的APEC有可能進行中美俄三方峰會，他認為應該是白宮幕僚極力反對，所以沒有變成一個新聞議題。



郭育仁說，第二、特朗普11月參加APEC不會是只訪問中國，非常有可能也訪問韓國、日本，訪韓的可能性相當高，因為特朗普從去年10月到釜山就提過想與朝鮮領導人金正恩見面。



郭育仁認為，第三、對中俄來說，是想要把美國的國力與國際領導地位往下拉，中俄的目的比較多是要幫俄羅斯解套，而在伊朗議題中，美國國會日前公布調查報告，指美軍一架F－15戰機在伊朗西南部遭中國製肩射飛彈擊落，報告中也載明約400枚中國製便攜式防空飛彈（MANPADS）經香港企業秘密售予伊朗，中國經濟援助伊朗就更不用說了，因此中俄會很誠心的要與美國處理伊朗問題。



郭育仁指出，現在美國所有對伊朗政策都沒辦法達到立竿見影的效果，也就是說美伊戰爭會繼續拖，拖到明年初都不意外。其實美伊戰爭非常微妙，當2月28日美國斬首40多位伊朗高層領袖，其實特朗普就可以宣稱勝利就結束了，就像逮捕委內瑞拉總統馬杜羅一樣，但特朗普卻沒有這麼做。



郭育仁說，5月及9月的“習特會”都是事前幕僚作業至少1個月，元首會面也至少有一整天，對比之下，11月的APEC、12月的G20，充其量也是一個半小時的寒暄，即便有領袖峰會，強度也不會太高。