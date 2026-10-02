江啟臣競選CF亮相　宣告“我準備好了”

國民黨台中市長參選人江啟臣發表首支競選形象影片，競選團隊副主委、藍委廖偉翔、黃健豪聯袂出席力挺。（照片：江啟臣競辦提供） 中評社台中10月2日電／中國國民黨台中市長參選人江啟臣2日正式發表首支競選形象影片，以“我準備好了・啟程的號角”為主軸，宣告將帶領台中大步邁向下一個“黃金十年”。江啟臣表示，他已做好萬全準備，將過去15年從地方到“中央”、從“國會”到國際的深厚歷練，全面轉化為推動市政躍升的動能，期盼在既有繁榮基礎上，將台中打造成具全球競爭力的“國際旗艦城”。



這支片長近兩分鐘的影片走訪台中各區，細膩勾勒出山、海、屯、市的多元壯闊風貌。江啟臣在記者會上有感而發表示，拍攝團隊走遍大半個台中，深刻感受到這座城市的蛻變與美麗。回顧縣市合併後的發展歷程，他指出，合併初期經歷了必要的磨合與陣痛期，為加速完成體制盤整、及早釋放城市發展利多，他在2018年毅然投入市長初選。



江啟臣坦言，當年雖未能在初選出線，但“退後一步，反而看得更遠”。這段沉澱讓他不再局限於單一選區視角，而是站在全台中的宏觀格局思考未來。奠基於過去“宜居城市”的厚實基礎，他進一步提出“12345 台中更幸福”施政藍圖，致力引領台中接軌世界一流都會。



影片中兩度聚焦凝神下圍棋的畫面，成為視覺亮點。江啟臣說明，圍棋象徵著縝密的“戰略佈局”與“大局思維”，城市發展宛如棋局博弈，唯有深諳自身優勢並掌握全球脈動，方能在競爭浪潮中搶佔制高點。他期許自己以“國家戰略”的高度，替大台中精準落子每一步棋，全面驅動產業創新升級、傾聽勞工基層心聲、擴大現代服務業能量，並打造能讓青年無後顧之憂留鄉深耕、實現夢想的宜居舞台。



江啟臣競選團隊副主委、台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨籍“立委”廖偉翔與黃健豪今日亦聯袂出席力挺。黃健豪指出，回顧江啟臣從2018年投入初選至今的8年歷程，其對城市治理的視野益發成熟宏大，足見其深耕市政、長遠佈局的決心。黃健豪並風趣提到片中品嚐炒麵的日常鏡頭，笑稱將台中在地最具代表性的“東泉”與“源美”辣椒醬融合搭配，正是“包容不對立”的展現，這就是最道地的台中味。



廖偉翔則指出，這支形象影片不僅呈現山海屯市的豐饒地貌，更道出江啟臣扎實的政壇歷練。他以“出得了國際，進得了農地；既能接地氣，更能為市民打拚”高度評價江啟臣，並強調台中從過去的“文化城”，蛻變為盧秀燕市長施政下的“幸福城”，此時此刻正是由具備國際宏觀格局的江啟臣棒棒相傳，引領台中昂首邁向“國際旗艦城”的最佳時機。



江啟臣也預告，形象影片除全面於網路平台播映外，10月4日上午9時於市政北一路與惠來路口舉行的“競選總部成立大會”上，將透過巨幅大螢幕隆重首播，盛情邀請市民朋友共同見證。



江啟臣最後感性宣示，“江啟臣有準備、江啟臣準備好了，相信大台中也已經準備好了！讓我們攜手同行，共同開創屬於台中的黃金十年！”