管中閔聲援張淑娟　轟蘇巧慧非首次當幫兇

管中閔表示，他感同身受並指“蘇巧慧不是第一次當幫兇”、“她就是當年迫害我的幫兇之一”。（管中閔臉書） 中評社台北10月2日電／名嘴周玉蔻2022年在節目中，造謠前中國小姐張淑娟曾與“總統府”前秘書長蔣孝嚴到晶華酒店“滾床單”，2人雙雙挨告，怎料二審逆轉輕判。張淑娟日前在記者會上崩潰，痛哭跪求法院還公道並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是“媒體幫兇”。對此，台大前校長管中閔2日在臉書發文，他感同身受，並指“蘇巧慧不是第一次當幫兇”、“她就是當年迫害我的幫兇之一”。



管中閔指出，對於張女士所受的傷害，“我感同身受”。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫兇。2018年蘇巧慧參加前綠委張廖萬堅的記者會，“荒謬地污衊我論文抄襲，她就是當年迫害我的幫兇之一”。張廖萬堅在記者會後被人在ptt舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言。更荒謬的是，張廖萬堅落選“立委”後，居然出任“教育部次長”。



管中閔強調，蘇巧慧對於她為虎作倀的幫兇行為，才需要出面“直球對決”。管中閔提醒，側翼青鳥不要來他版上戰論文，那是已經過台大和“教育部”認證過的污衊。



管中閔2日在臉書發文表示，看到張淑娟女士在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用污衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙及其幫兇，何以還無辜的受害人一點公道？



2022年九合一大選期間，名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上一搭一唱，誣指張淑娟曾與中國國民黨籍台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴“滾床單”。張淑娟怒告誹謗，北院一審分別對2人判刑1年6月。孰料9月底二審判決出爐，高法竟以“嚴重偏離過往量刑行情”為由，意即一審判太重，改判周玉蔻9月徒刑，不得易科罰金，須入監服刑。蔡玉真則改判6月徒刑，得易科罰金，二審宣判引發譁然。



為此，張淑娟9月30日召開記者會聲淚俱下抗議，公開下跪磕頭，哭求高等法院能還她清白、勿縱放累犯，並點名綠委蘇巧慧、吳思瑤皆為幫凶，上節目落井下石。



近日蘇巧慧在節上附和周玉蔻的錄音檔被揭露。蘇巧慧當時說道，“當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚”。

