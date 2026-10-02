蕭美琴、何欣純AI展合體　MIT機械狗吸睛

民進黨台中市長參選人何欣純陪同蕭美琴參觀“2026台中AI應用暨智慧製造展”。（照片：何欣純競辦提供） 中評社台中10月2日電／民進黨台中市長參選人何欣純2日陪同蕭美琴，參觀“2026台中AI應用暨智慧製造展”及“國防暨軍民通用產業技術”主題館。何欣純表示，台中擁有完整的精密製造與中小企業產業聚落，未來要整合“中央”地方資源，協助傳統產業與基礎工業轉型升級，讓台中製造實力接軌國際，帶動百工百業共同發展。



蕭美琴表示，台中的精密機械、工具機及AI相關應用，都是政府非常重視的產業領域，今天特別來了解傳統產業轉型與新創產業發展，期待透過更好的整合，拓展“國防”、軍民兩用，以及新的民間應用與創新；也非常期待參觀台灣本土製造的機械狗。



何欣純連二日觀展，對剛通電的MIT機械狗十分有興趣，了解業者如何整合台灣製造的馬達、減速機與驅動板，得知全部零組件都來自台灣，更笑稱這是血統純正的“台灣土狗”，全部零組件都是純的！她肯定在地業者的研發與製造實力，強調台灣有能力做出自己的產品，政府更要成為產業的後盾，讓企業的技術與創意找到新的發展機會。



何欣純強調，她持續爭取“無人載具智慧製造中心”設在台中，已獲“行政院”肯定，未來將與“中央”同心協力，協助業者進入無人機、AI機器人、航天、醫療及半導體等供應鏈，並成立“產業轉型創新中心”，讓中小微型企業找得到窗口、申請得到資源。台中有條件成為國際產業新核心，更要掌握非紅供應鏈商機，力拚讓台灣第二座“護國神山”從台中起飛，以首都格局帶動台中大進擊。