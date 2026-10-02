韓國瑜談城隍爺三大任務　與立院職責相符

“2026全台迎城隍大會師在台北開鑼記者會”，“立法院長”韓國瑜等人出席。(中評社 邱筠媜攝) 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜2日出席“2026全台迎城隍大會師在台北開鑼記者會”。韓國瑜致詞表示，城隍爺三大任務為追求公平正義、獎善懲惡與保護人民，與“立法院”職責不謀而合。



城隍廟聯誼總會、台灣省城隍廟今於“立法院”康園前廣場舉行“2026全台迎城隍大會師在台北開鑼記者會”，全台52間城隍廟齊聚與會，活動由國民黨籍“立委”羅廷瑋主持，“立法院長”韓國瑜、“內政部長”劉世芳、國民黨團總召傅崐萁、“立委”林德福、鄭正鈐、謝衣鳯、羅智強、城隍廟聯誼總會長詹鈴權、台灣省城隍廟董事長蕭中川、書法家張炳煌及全台各地城隍廟及宮廟代表等人與會。書法家張炳煌也於現場揮毫“調和鼎鼐”致贈韓國瑜。



韓國瑜致詞表示，城隍爺在民間信仰中有三大重要任務，第一，追求公平正義，“立法院”同樣也是在追求公平正義。第二，城隍爺對人間的任務獎勵善良、懲罰奸惡，“立法院”也是追求善良、監督不正義；第三，城隍爺保護城池與民眾，“立法院”最重要的職責，保護人民平安、幸福與經濟發展。



韓國瑜指出，中華文化的宗教信仰與哲學思想非常豐富，城隍信仰在台灣也有深厚歷史淵源，台灣府城隍廟自1669年隨鄭成功時代進入台南府城，到清朝光緒十年台灣建省創辦城隍廟，“從古到今，人民怕官府，鬼怕城隍爺”，城隍爺都跟民眾在一起保護人民。



韓國瑜說，城隍爺形象較為嚴肅，廟裡還有七爺八爺、范將軍與謝將軍，就感覺心裡壓力很大。他笑稱，民間信仰中不同神明各有職司，“如果要追尋男女朋友，你要拜的是月下老人；想要生孩子，你要拜註生娘娘；要孩子平安長大，你要拜七仙女；要選‘立法委員′，要拜媽祖”。



韓國瑜表示，需要城隍爺的時候，就是希望獲得公平正義。城隍爺在人間看到不公不義，全力以赴發揚神威來保護地方。期盼大家能將城隍爺的精神發揚光大，讓每一個角落、鄉鎮與城市都平安健康幸福。



“內政部長”劉世芳則指出，台灣是宗教多元與自由的地方，希望發揮自由、多元的優勢，在華人文化圈中推廣城隍爺文化，包括賞善罰惡、神威顯赫等精神。更重要的是，台灣人民在各個角落，只要是正面的宗教信仰，不論佛教、道教、基督教或天主教等，我們都予以保障。