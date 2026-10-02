迎戰大罷免2.0　5藍委加入蔣萬安競辦

左起藍委王鴻薇、李彥秀、台北市長蔣萬安、藍委賴士葆、徐巧芯、羅智強。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北10月2日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安競選辦公室2日宣布，國民黨籍台北市5位“立委”王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆加入競辦發言陣容，將各自在“國會”監督、地方服務累積的經驗及民意基礎帶進競選團隊，與競辦分進合擊、並肩作戰。



蔣萬安競辦表示，近期台北市長選戰謠言、抹黑及政治攻防不斷，過去大罷免的領銜人曹興誠更公開號召罷團力挺沈伯洋，“大罷免2.0”的出征政治氛圍儼然再現。



面對熟悉的政治操作，曾經共同戰勝大惡罷的5位台北市國民黨“立委”集結，將一年前戰勝仇恨動員、拒絕撕裂社會的經驗，轉化為選戰力量。



蔣萬安競辦指出，5位“立委”長期深耕地方、直接面對選區民意，也在“立法院”第一線監督“中央”政策；競辦團隊則掌握每日選情、政治攻防及即時議題。未來將依不同議題及專業分工，讓“國會”監督、地方民意與競選團隊彼此串聯，發揮“1＋1大於2”的團隊戰力。



蔣萬安競辦強調，面對選戰攻防，團隊將正面回應各項議題，除了持續向市民介紹市政成果、台北願景，最重要的是不讓謠言與對立再次撕裂台灣社會。