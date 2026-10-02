羅智強諷洋流如星宿老仙　法駕台北神通廣大

國民黨團召開記者會，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋端出來的教育政策是四大皆空，左起藍委徐巧芯、羅智強、許宇甄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）民進黨近來主打台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，中國國民黨“立委”羅智強今天以金庸小說《天龍八部》中的反派、星宿老仙丁春秋譬喻說，民進黨上下現在都在大搞“洋流”，真的是“洋流大仙，法力無邊，四大皆空，法駕台北”，連“行政院長”卓榮泰都跟上，但聲勢不是問題，重點仍是有沒有實在的成績和問政內容。



國民黨“立法院”黨團下午召開記者會，批評沈伯洋今天端出來的教育政策是四大皆空，與會的羅智強回應媒體提問時做出以上表示。



“立法院”院會今天進行“行政院長”卓榮泰施政報告及質詢，綠委們在議場內穿上沈伯洋競選黑色T恤，正面印有“soon順 台北順起來”，背面則是“你的市長 沈伯洋”，眾人合影並高唱應援歌曲。沈伯洋競選總部成立大會則將於4日登場，綠營近期全力拉抬沈的選情。



羅智強今天下午受訪時，被問到綠委在議場內力挺沈伯洋，大搞造勢一事表示，他最近看到民進黨上上下下大搞“洋流”，腦中就浮現《天龍八部》的星宿老仙丁春秋，“星宿老仙，法力無邊，神通廣大，法駕中原”，現在則可以改成“洋流大仙，法力無邊，四大皆空，法駕台北”。



羅智強更以丁春秋的“化功大法”比喻，批評沈伯洋在營養午餐和教師節放假等議題上，都將過去的反對立場轉化為自身政績，當“洋流大仙”法駕出行，綠委們當然要全部跟上，“連卓榮泰都要跟上法駕”，大造聲勢，否則“洋流何以為繼？”



羅智強說，“洋流不是問題”，選舉造勢也不是重點，真正該檢驗的是沈伯洋有沒有實際成績及問政內容。他也以“營養午餐專法”為例，要求沈及民進黨面對過去相關立場，如果願意改變立場支持，他也認為是值得肯定的事情。