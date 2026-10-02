中台灣8縣市首長會議　高虹安談共推觀光成效

“中台灣區域治理平台”2日在新竹市舉行首長會議，由新竹市長高虹安作東。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月2日電（記者 盧誠輝）中台灣8縣市首長2日齊聚新竹市，召開“中台灣區域治理平台”首長會議，此次由新竹市長高虹安作東。高表示，中台灣8縣市生活圈緊密相連，透過此平台彼此支援，提升區域治理效能，並且一起行銷中台灣觀光。



“中台灣區域治理平台”最早是在2014年創立，最初是由台中市、彰化縣、南投縣及苗栗縣4縣市率先發起，成立“中彰投苗區域治理平台”。2019年中國國民黨籍台中市長盧秀燕上任後，主動擴大邀請新竹縣、雲林縣及嘉義市等3個縣市正式加入，並將平台名稱正名為“中台灣區域治理平台”。2023年新竹市也被邀請加入，讓該平台成為台灣目前規模最大、最具指標性的城市地方聯盟。



“中台灣區域治理平台”2日在新竹市舉行首長會議，包括新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、台中市副市長鄭照新、彰化縣副縣長周傑、南投縣副縣長王瑞德、雲林縣副縣長謝淑亞等人都到場出席。



高虹安表示，中台灣8縣市生活圈緊密相連，許多公共議題早已跨越行政界線，唯有發揮各縣市所長、彼此支援，才能提升區域治理效能。感謝各縣市團隊的投入與努力，今年共提出30項合作議題，涵蓋產業、環境、觀光、農業、數位治理及大型國際活動等面向。



高虹安指出，中台灣8縣市今年共同推出“一起旅行8！中台灣集章趣”行銷活動，串聯各地特色景點與特約店家，鼓勵民眾跨城旅遊、消費，帶動區域觀光交流；7月由新竹市辦理“百大文化基地”縣市參訪交流，8月南投縣推出“2026中台灣農業行銷展售會”，9月台中市接續舉辦全球旅遊城市振興機構第10屆論壇，透過國際交流行銷中台灣觀光特色。

