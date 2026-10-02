卓榮泰喊普發2萬要舉債　前主計長駁不需要

國民黨中評委、前“主計長”韋伯韜。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／針對“行政院”宣稱普發現金必須“不增加實質舉債、不排擠社福、程序合法合憲”。前“主計長”韋伯韜（原名韋端）2日於中國國民黨網路單元《主委戰情室》中指出，大家對普發現金高度期待，“行政院”的三個前提與國民黨的主張毫無衝突。國民黨主張普發現金新台幣2萬元，是以今年預估稅收超徵的一兆元中支應，不涉及舉債，更不可能排擠到社福預算。



國民黨“立法院”黨團提出“全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案”，明確規定全民普發現金2萬元，“立法院”2日無異議通過付委審查。



韋伯韜表示，目前30歲以下的年輕人月薪中位數是3萬1千元，全體受雇人員中位數是3萬9千元。台北市房價跟所得比高達15倍，新北市12倍，全台平均10.5倍，年輕人在經濟壓力下不想結婚生小孩，是重大的“國安”問題。年輕人煩惱未來的收入、工作、房子、婚姻在哪裡，大家對普發現金高度期待。



他強調，“行政院”的三個前提與國民黨的主張毫無衝突。對於“政院”說不應增加實質舉債，韋伯韜強調，根本沒有實質舉債，今年前8個月稅收超徵6100億，還有4個月預估超徵3050億，一兆元中拿4600億普發現金，“行政院”還有5、6千億可追加預算使用。尤其現在傳統產業一片哀嚎，飯店旅館沒有遊客，政府應該給全民一點補貼，更何況這本來就是來自人民的稅收。



對於明年總預算尚未通過，“行政院”已送追加預算，韋伯韜表示，“應該先撤回，然後再補送”。他接著說，2023年普發6000元時，當時很多人期望是1萬元，“行政院”先前的版本為8000元，最後為何是6000元？“行政院”說是要拿500億貼補台電的虧損，但拿原本要普發的錢去貼補用電用油的人，作法完全不符合使用者付費原則。普發現金就是要讓全民真正受到照顧。



對於追加預算6千億中，補貼中油台電共4000多億，社福僅占2百多億，韋伯韜質疑，社福才占6千億追加預算中的2百多億，“政院”卻批評普發現金影響社會福利預算，且社福預算中還包括調高老農津貼，並追溯到7月1日，是“政院”“真正使壞心思”，“若預算沒有通過，7月到12月的錢就沒有了”。但目前追加預算連審都還沒審，更不會有人去動這2百多億社福預算，社福預算一分錢都不會少。