羅智強：洋流讓選舉熱起來　對藍營是好事

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）民進黨近來主打台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”，中國國民黨“立委”羅智強今天表示，他其實非常正面看待沈近期一連串造勢，因為過去他最擔心的是台北市長蔣萬安選情太冷，現在已明顯感受到藍營支持者開始緊張、危機感上升，“這一點其實還是要謝謝洋流大仙”，讓選舉氣氛熱起來是好事。



蔣萬安競選辦公室今天宣布，國民黨台北市5位“立委”王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆加入競辦發言陣容，將各自在“國會”監督、地方服務累積的經驗及民意基礎帶進競選團隊，與競辦分進合擊。



國民黨“立法院”黨團下午召開記者會，批評沈伯洋今天端出來的教育政策是四大皆空，被公布加入蔣萬安競選團隊的藍委羅智強和徐巧芯都出席，並回應媒體提問。



徐巧芯表示，蔣萬安和台北市5位藍委一直保持非常好的聯繫，去年藍營面臨大罷免時，蔣也陪著大家掃街、拜票，因此今年蔣爭取連任，5人一定全力支持。選戰剩下50多天，國民黨就是要展現團結，從市長、“立委”到議員全體一致，也讓藍營支持者感受到“選舉的氣氛來了”，知道這一票非常重要，一定要出門投票。



羅智強則說，他之前對蔣萬安最擔心的一件事，就是“選情太冷”，大家認為蔣萬安個性正派、敦厚、專心市政，也認為市政成績亮眼，因此普遍覺得蔣選情很穩、沒有問題，甚至之前沒什麼人在討論沈伯洋。但他最近跑行程時，已明顯感受到情況出現變化，“我們支持者是非常緊張的”。



羅智強表示，他也不斷提醒支持者，“天上沒有掉下來的選舉勝利”，絕對不可以小看沈伯洋，如果藍營掉以輕心，他也不認為台北就是鐵板一塊。最近所到之處，都看到支持者關心沈伯洋和“洋流”，藍營支持者的危機感已明顯上升。



羅智強說，從這個角度來看，沈伯洋近期一連串造勢確實相當成功，也成功激起國民黨支持者對選情的關注。因此藍營接下來更不能輕忽選戰，必須全力動員支持者出門投票。

