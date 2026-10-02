火燒娃娃車孩童驚惶逃命　侯友宜要全面安檢

康橋國際學校康軒校區幼兒園娃娃車今天發生火燒車事件。（照：新北市消防局提供） 中評社台北10月2日電／康橋國際學校康軒校區幼兒園娃娃車今天傳出火燒車，10名幼生與2名導護老師驚慌逃生，所幸未有人員傷亡。中國國民黨新北市長侯友宜表示，第一時間已責成教育局派員了解，不只康軒幼稚園，所有幼童的車輛都會全方位調查跟提醒。



侯友宜表示，第一個時間接到通報，所幸孩子一切都平安、無事，是最大的欣慰，當然要了解事情的起因，所以他在第一個時間已責成教育局派員前往了解，不管是車輛的檢修、維護，以及在這過程當中，到底有哪些事情值得去檢討。



面對娃娃車火燒車，侯友宜特別要求全面安檢。侯友宜的小孩侯乃維1992年因健康幼稚園火燒車事件不幸罹難，當時年僅3歲。



侯友宜強調，也不是只有康軒幼稚園，所有幼童的車輛，市府都要全方位、全面來做調查跟提醒，隨時做好監督的責任，“我們有責任守護孩子們的安全，不管是在交通車或者是在園裡面，我們都要全力做好”。



康橋近年校車問題不斷，2024年分別發生2輛校車打滑自撞、翻覆意外，當時造成多名學生受傷，所幸未有人傷亡，但據了解，重視學生安全的侯友宜為此十分不滿，因此要求教育局加強校車安全稽查。



康橋說明，該事故車輛為2019年出廠，符合法規要求，最近一次保養日期為今年9月9日，車輛冒煙及起火原因尚待進一步調查釐清。園方已要求車廠針對所有幼童車進行全面安全檢查，除釐清事故原因，也務必確認車輛安全。



新北市教育局表示，上午8時30分，幼兒車載送10名幼生、1名隨車人員及1名駕駛，行經新店區中興路一段與中正路口時發生起火，駕駛於停等號誌期間察覺車況異常，立即與隨車人員引導全數幼生下車，車上12人均安全疏散，無人受傷。



教育局表示，園方第一時間通報消防單位到場處理，並立即調派其他幼童專用車接駁幼生返園，現場火勢已撲滅，幼生均已平安返園。教育局獲報後已派員至園所了解並關懷幼生身心狀況，同時要求園方全面清查園內幼童專用車核備、檢驗、維修保養及相關安全設備情形。



教育局表示，目前事故車輛起火原因尚待專業單位進一步鑑定釐清，教育局將持續掌握調查結果，並督導園方依結果落實必要改善，確保幼童接送安全。

