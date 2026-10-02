台積電投資美5千億？台官方：由公司說明　

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／美國總統特朗普近日接受《時代雜誌》專訪時透露，有一家“偉大的台灣晶片公司”將赴美投資5000億美元。對於是否指台積電將再度加碼美國？台“經濟部”今天回應，台積電目前公開宣布赴美投資累積金額為2650億美元，相關投資計劃以公司向外界說明為宜，“經濟部”持續與台積電保持溝通及互動。



台積電已在美國亞利桑那州投資650億美元興建3座晶圓廠，隨台積電董事長魏哲家2025年3月在美國白宮宣布，將新建3座先進製程晶圓廠、2座先進封裝廠及1座主要研發中心，合計投資1000億美元；今年7月魏哲家則在法說會再宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，總計金額來到2650億美元。



然而，近期持續外傳台積電有意在德州設廠，且投資金額可能比亞利桑那州更多。“國科會主委”吳誠文表示，確實是可能選項之一，但仍須由台積電董事會討論決定。



特朗普近日接受《時代雜誌》專訪時，也提到“一家偉大的台灣晶片公司”，稱這家業者正在美國投資5000億美元，雖然並未點名是台積電，以及具體投資地點及期程，但仍讓市場不禁懷疑，是否坐實德州廠訊息。



對於台積電是否將再加碼投資美國，以及台積電德州廠訊息真實性，“經濟部”表示，台灣半導體產業的實力強勁，在全球佔據關鍵地位，在全球供應鏈韌性需求下，政府尊重企業因應國際客戶爭取更大國際商機及全球多元佈局。



台官方指出，台積電目前公開宣布赴美投資累積金額為2650億美元，相關投資計劃以公司向外界說明為宜，“經濟部”持續與台積電保持溝通及互動，協助企業海內外佈局及拓展國際市場。



“經濟部”表示，台美已經簽訂台美投資MOU，強化台美雙方戰略夥伴關係，加強產業合作，政府會針對台灣企業赴美投資強化協助。



“經濟部”強調，在布局全球的同時，台灣仍是全球最重要的半導體生產及研發基地，關鍵前瞻技術仍會根留台灣，政府將盡力協助企業在台擴大投資，確保台灣核心優勢。