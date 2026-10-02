韓國瑜曝雙十大會亮點 　展示科技救援裝備

慶籌會主委韓國瑜。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）雙十慶典籌備委員會2日於“立法院”舉行雙十慶祝大會記者會，“立法院長”、慶籌會主委韓國瑜公布今年雙十系列活動，雙十大會於府前廣場舉行，融入防災及全社會防衛韌性元素，太空中心、“海委會”、“衛福部”、“警政署”及消防署等單位將組成展演車隊，並展示新式科技防災救援裝備。



慶籌會2日下午於“立法院”舉行雙十慶祝大會記者會，由中國國民黨籍“立法院長”、慶籌會主委韓國瑜主持，與新北市副市長朱惕之、台東縣長饒慶鈴共同公布今年雙十系列活動。與會人員包括“立法院”秘書長周萬來、“立法院”副秘書長張裕榮，“僑務委員會”副委員長賴麗瑩、慶籌會秘書長吳堂安等人。



雙十晚會將在新北市舉辦、雙十焰火在台東縣登場，10月10日雙十大會將在府前廣場舉行，活動分為“序幕暖場”、“雙十典禮”及“主題表演”三個階段，預計邀請一萬名以上貴賓及民眾共同觀禮。



雙十典禮於上午10時開始，由籌備會主委韓國瑜擔任大會主席，賴清德將出席致詞。旗隊將吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅青天白日旗飛越府前廣場。大會主席入府邀請賴清德期間，將由2026年世界合唱大賽童聲合唱組金獎的台北市士林區三玉國小合唱團，與新竹縣尖石鄉桃山國小共同演出雙十禮讚。



今年雙十大會融入防災及全社會防衛韌性元素，太空中心、“海委會”、“衛福部”、“警政署”及消防署等單位將組成展演車隊，警政、消防、替代役及民間團體也將展示新式科技防災救援裝備，防災士隊伍接續進場遊行。活動最後由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機編隊，以彩煙衝場飛越府上空。



韓國瑜致詞表示，今年雙十特別的主視覺是以台灣最厲害、最有代表性、雄霸全球的晶圓晶片來做主要設計元素，讓大家都覺得非常驚艷，所有設計團隊深切的用心，為了呈現雙十更美好的一面，他一併致上感謝。



韓國瑜指出，今年雙十大會準備非常多精彩節目，從莊嚴隆重的儀隊，到下半場結合軍人、警消、學生及民間團體的主題展覽，讓雙十的大會呈現尊嚴與活力，展現台灣社會多元豐富的面貌，每一個環節都代表著台灣對這片土地、對人民、對所有為台灣打拚的人，致上最高的敬意。



除了雙十慶祝大會之外，韓國瑜表示，要特別感謝新北市長侯友宜以及饒慶鈴縣長的團隊，領導所有市府團隊加入這次雙十慶典，雙十晚會及煙火精彩可期，歡迎所有海內外的同胞能夠一起參與雙十慶典。