F-16V雙十大會有望亮相？籌備會這樣說

雙十慶籌會秘書長吳堂安接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）台灣對美軍購66架F-16V BLK70戰機，首批兩架今天中午約12時正式飛抵並降落台東志航空軍基地。外界關注新款F-16V戰機是否有望於雙十大會亮相，雙十慶典籌備委員會秘書長吳堂安今於“立法院”受訪表示，可能要再跟“國防部”確認。



雙十慶典籌備委員會2日下午於“立法院”舉行雙十慶祝大會記者會，由中國國民黨籍“立法院長”、慶籌會主委韓國瑜主持，與新北市副市長朱惕之、台東縣長饒慶鈴共同公布今年雙十系列活動。與會人員包括“立法院”秘書長周萬來、“立法院”副秘書長張裕榮，“僑務委員會”副委員長賴麗瑩、慶籌會秘書長吳堂安等人。



今年雙十大會融入防災及全社會防衛韌性元素，太空中心、“海委會”、“衛福部”、“警政署”及消防署等單位將組成展演車隊，警政、消防、替代役及民間團體也將展示新式科技防災救援裝備，防災士隊伍接續進場遊行。活動最後由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機編隊，以彩煙衝場飛越府上空。



吳堂安於會後接受媒體訪問表示，今年雙十表演環節，“國防部”包括雷虎小組進場之外，也有準備相關吊掛巨幅青天白日旗，但剛抵台的F-16V新戰機是否亮相，他可能還要再跟“國防部”確認。



吳堂安指出，雙十大會的表演橋段中，有直升機會空降在府救援，最近包括山域跟海域的救災，都仰賴“內政部”的空勤總隊，今年特別安排黑鷹直升機做模擬吊掛。



吳堂安提到，“行政院”多年前啟動“向山致敬”開放山林政策，空勤總隊幾年來在山域救災非常頻繁，2020年就有類似表演橋段，在這次的行進動線離場時會經過南北廣場，讓所有在場的民眾了解空勤總隊的救災方式，並體驗直升機聲音以及救災的臨場感。



吳堂安說，除了空中看巨幅青天白日旗吊掛進場，今年也由陸軍官校來做青天白日旗的展放跟布設，現場看震撼力非常好，從空中拍也非常漂亮。