張淑娟控幫兇　蘇巧慧喊冤：未評論他人私事　

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（中評社 資料照) 中評社台北10月2日電／前中姐張淑娟日前召開記者會淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，還公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的“媒體幫兇”。對此，蘇巧慧2日表示，她從來沒有就任何當事人私事評論，而且她講的是，任何要從事政治的人，在選舉時都一定會面臨檢驗，包括她自己，並強調“我不談論其他人的私事，這是她的原則，過去如此，現在也一樣”。



蘇巧慧今出席台北市第一果菜批發市場興德宮餐會時，對於此事她表示，大家可以回去看看那個節目錄影，逐字逐句從頭到尾，其實可清楚看到，她從來沒有就任何當事人私事評論。而且她講的是，任何要從事政治的人，在選舉時都一定會面臨檢驗，包括她自己。



蘇巧慧表示，像她一樣直球對決是最好的方式，“這完全是在講我自己”，並說從政以來，“我不談論其他人的私事，這是我的原則，過去如此，現在也一樣”。



對於國民黨新北市長參選人李四川再遭爆財產申報等爭議，蘇巧慧說，這段時間關於對手的種種新聞、財產新聞很多，這應該是由他自己來跟社會解釋，由他自己來面對大眾的問題，她不清楚也不多作評論，自己還是會保持正面、陽光的態度打選戰。



此外，民進黨新北市議員李宇翔2日指控，李四川團隊在五股區宮燈旗協調會中“鴨霸”施壓公所，蘇巧慧說，自己不在現場，所以不太清楚，但公務人員應該都會秉公處理，所以不要為難基層。