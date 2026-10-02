助攻台無人機產業　中華電建構低空數位設施

數位轉型學院院長詹文男（右）在《大師543》專訪中華電信研究院副院長王景弘（左）。（照：數位轉型學院提供） 中評社台北10月2日電／中華電信耕耘無人機領域，研究院副院長王景弘表示，中華電約7年前便投入無人機領域，角色不是與製造商競逐整機市場，而是以5G、AI、衛星通訊與飛航管理平台，成為低空經濟的數位基礎設施建構者。



無人機從軍事、巡檢走向物流、災防與公共服務，低空經濟的競爭不只是比誰能造出一架飛機，而是比誰能讓無人載具安全連線、可靠運作，並在各種應用場景中形成可持續的商業模式。



數位轉型學院院長詹文男日前在“大師543”專訪中華電信研究院副院長王景弘。



王景弘今天指出，中華電信約7年前便投入無人機領域，角色不是與製造商競逐整機市場，中華電信提供通訊與管理平台，讓業者專注於載具、酬載與應用研發，共同把市場做大。他也以“肥料”形容中華電信的角色，讓無人機產業中的小樹更快長成大樹。



王景弘說，這種分工背後的重要觀察是，地面行動網路雖已成熟，但空域通訊並非理所當然；基地台原本是為地面人群設計，無人機升空後可能同時接收到多個外溢訊號，反而造成連線不穩，影響任務安全與管理。



王景弘表示，未來需要依常飛航線與任務需求規劃空中廊道，結合5G與低軌衛星通訊，提升連線的連續性與韌性；並透過無人機飛航管理平台與遠端識別機制，讓主管機關掌握飛行軌跡、讓業者提高營運安全，也讓民眾能辨識住家附近的無人機來源，兼顧隱私與公共安全。



談到實際應用，王景弘分享，中華電信已從智慧港口起步，以無人機協助大面積巡檢、辨識港區設施異常、油污、垃圾與違規釣客等問題。在高雄的災防場景中，無人機更可為台電電桿建立定位與影像模型；風災後透過災前、災後資料比對，迅速辨識受損設施與復原優先順序，協助救災團隊更快進入狀況。



物流則是下一個值得驗證的題目，中華電信已與嘉義亞創基地、新樂飛及金屬中心等夥伴合作，測試無人機物流的端到端服務，從取貨、通知、交付到末端配送都必須一併設計。



王景弘也強調，台灣具備克服技術的能力，但急迫的課題在於商業模式、空域通訊規劃、法規調適，以及載具與服務成本的下降。若能借鏡PC產業的標準化與分工經驗，讓零組件、載重規格及管理平台逐步成熟，台灣的量產與供應鏈優勢便有機會轉化為低空經濟的競爭力。