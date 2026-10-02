台傳產需求弱　8月製造業景氣燈號退至綠燈

8月製造業景氣燈號轉為持平的綠燈。（照片：台經院提供） 中評社台北10月2日電／台經院今日發布8月製造業景氣燈號，受到部分傳統產業終端需求疲弱，生產動能轉弱影響，製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，製造業景氣信號值下降1.36分至15.96分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，終止連三個月黃紅燈



台經院表示，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，加上國際品牌新機進入備貨旺季，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率均維持雙位數成長；不過部分傳統產業受到終端需求疲弱及客戶採購保守影響，產銷表現相對偏弱，拖累原物料投入面等指標。



股市方面，8月台股明顯回升，但製造業廠商對當月及未來半年景氣看法轉趨保守，看壞比例增加，影響經營環境面指標，且為景氣信號各組成項目中減幅最大。



此外，8月外銷訂單及製造業生產指數創史上新高，出口也是歷年單月新高，不過外貿成長動能部分是進出口物價上漲所挹注，而8月以新台幣計價的進出口物價指數年增率有所收斂，影響售價面指標。



綜合之下，製造業景氣信號值由7月調整後的17.32分，下降1.36分至8月的15.96分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。不過台經院指出，8月信號值僅略低於黃紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重增加，或主要經濟指標年增率明顯走揚，景氣燈號仍可能回升至黃紅燈。



觀察8月不同燈號的消長，代表低迷燈號比重明顯上升。衰退藍燈比重增至1.76%，低迷黃藍燈從7月的10.10%大幅增至20.06%，持平綠燈、揚升黃紅燈、繁榮紅燈同步下滑。



展望未來，台經院分析，美伊戰事升溫將增添能源供應不確定性，國際油價上揚也增加企業營運及運輸成本，加上通膨壓力，促使主要國家貨幣政策轉趨偏緊，歐洲、美國及日本9月均升息1碼，後續政策路徑不僅加劇全球金融市場波動，也增添全球經濟景氣的不確定性風險。



台經院提醒，AI商機成為驅動台灣經濟成長的關鍵引擎，不過占出口4成的資通與視聽產品，對美出口動能持續下滑，加上以新台幣計價的進出口物價增速收斂，是否牽制未來製造業成長力道有待觀察。