趙建民：中美戰略穩定的可能涉台內情

前陸委會副主委趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）針對華府習特會後的中美關係發展，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民接受中評社訪問表示，今年5月中美同意建立“建設性戰略穩定關係”，這次是再一次確認這樣的關係，而這幾個字值得台灣高度注意。



趙建民說，尤其是建設性這三個字，中美矛盾如此之大、之多，中方若未獲得美方某些回應，為何會同意建立建設性戰略穩定關係？他研判有三個可能，包括中方希望美國總統特朗普公開反對“台獨”；美國對台軍售回到《八一七公報》框架，設定逐步減少甚至終止的方向；以及美方是否可能對和平統一有所表態。這些可能性牽涉重大，但台灣各界卻沒有深入追究。



談到日前剛落幕的華府習特會相關效應，趙建民表示，從2017年開始至今近10年，美國已將中國視為戰略對手，這段期間的對華政策主要集中在抗衡。特朗普第一任和拜登政府雖然手段有所不同，基本方向都是如此。



趙建民指出，特朗普第一任比較注重關稅、貿易戰，拜登則重視結合國際力量，包括四方安全對話（Quad）、美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），以及對中方的高科技的管控。但經過近10年，美國發現這種抗衡政策“力有未逮”，對自己也造成很大傷害，可說是“殺敵一千、自損八百”。



他說，打貿易戰讓美國面臨通膨等問題，稀土方面也發現不能沒有中國的供應，雙方各有可以傷害對方的武器，卻都無法置對方於死地。因此特朗普第二任重新檢討這個態勢，目前的對華政策開始走向管理、調控分歧。



趙建民表示，中方仍是美方的戰略對手，但處理方式已有變化，有對抗、有競爭，也有需要管理甚至合作的部分。從這次習特二會可以看到，特朗普需要中國購買美國黃豆、醫療設備、波音飛機等產品，部分關稅也希望調降，顯示經貿是這套新管理方式的重要內容。



但對台灣來說，趙建民認為，更值得注意的是中美“建設性戰略穩定關係”，他特別研究“建設性”三個字，認為這代表雙方缺乏互信，在意識形態、政治體制等方面存在重大分歧，需要處理彼此間的矛盾。