沈伯洋拋校園反毒　楊植斗：他曾主張供毒品

民進黨台北市長參選人沈伯洋提校園反毒四招，國民黨台北市議員楊植斗說，沈伯洋2014年主張提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。（照片：楊植斗臉書） 中評社台北10月2日電／針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2日拋出“斷來源、生活技能課程、導入篩檢、SBIRT醫療轉介”等校園反毒四招，中國國民黨籍台北市議員楊植斗今天在臉書踢爆，沈伯洋曾經主張，“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”。



楊植斗指出，沈伯洋今天提出“校園反毒四招”，“斷來源、上課程、做篩檢、醫療轉介”，聽起來很正常。但2014年，沈伯洋用筆名“撲馬”在想想論壇寫了一篇文章，主張“把毒品和藥品劃上等號吧”、“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”！



台北市議員游淑慧、楊植斗翻出沈伯洋過去曾以“撲馬”筆名，2014年9月1日在《想想論壇》發表一篇文章，宣傳“把毒品和藥品劃上等號吧！”倡議台灣可以“建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭！”



楊植斗提到，那一年新北市想在學生健檢時篩檢毒品，保護學生，沈伯洋卻大聲反對，說這是“噁爛的事”。他諷刺，罵校園篩毒噁爛的人，今天說要在校園做篩檢；主張提供吸毒者毒品的人，今天說要反毒。



楊植斗最後問沈伯洋三個問題：毒品等於藥品，你現在還這樣認為嗎？提供吸毒者毒品，你現在還主張嗎？校園篩毒，到底是噁爛，還是政策？



游淑慧同樣也質疑沈伯洋，過去對毒品刑罰化與校園篩檢提出非常鮮明的反對和批判的，今天要競選市長，有責任把兩種截然不同的自己說清楚。沈伯洋為了這場選舉改了髮型，改了人設， 也改了主張。“改頭換面後的沈伯洋，還有多少真實？”