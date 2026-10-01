特朗普談二戰　吳昆財：民進黨切斷歷史連結

嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財。（中評社 資料照） 中評社嘉義10月3日電（記者 李京昇）華府習特會，特朗普與習近平會面時談及二戰歷史，雙方都稱對方是二戰盟友。嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財表示，這得區分政治與歷史現實，他也直指民進黨執政後，切斷與“中華民國”歷史的連結，面對中國大陸的二戰論述，台灣將難以主張自身歷史位置。



吳昆財為中正大學歷史學博士，研究專長包括中美關係史、美國外交史、國共談判史、中共史，現為嘉義大學應用歷史學系暨研究所教授兼系主任。



華府習特會落幕後，美方公布的成果指出，特朗普與習近平憶及美國和中國在二戰期間曾是盟友，並肩作戰贏得戰爭。習近平也在峰會期間提到，二戰時期中美曾並肩抗擊法西斯侵略。美方公布的峰會成果使用“United States and China”描述二戰盟友關係。



吳昆財表示，這個問題不能只從今天的國際政治來看，必須區分“政治現實”與“歷史現實”，從政治現實來看，美國1979年與中華人民共和國建立外交關係後，在正式外交關係上承認中華人民共和國政府代表中國。換句話說，今天國際政治場合所講的“China”，其政治體指的就是中華人民共和國，這是台灣必須面對的現實。



吳昆財說，但回到歷史現實，1945年二戰結束時，中華人民共和國尚未成立，當時代表中國參與二戰、與美國等盟國合作的政府是“中華民國”，因此特朗普今天講美中是二戰盟友，若放在現在的政治語境可以理解，但如果回到二戰當時的歷史脈絡，當時的“中國”代表就是“中華民國”。



他指出，“中華民國”政府1945年代表中國參與聯合國，直到1971年聯合國大會通過第2758號決議後，中華人民共和國取得中國在聯合國的代表權，這段歷史也說明，“中國”在不同時期所代表的政治主體並不相同。



吳昆財認為，真正值得台灣思考的是，在面對這段歷史時，台灣自身採取什麼樣的立場，民進黨執政後，尤其賴清德上台，強調“中華民國台灣”及台灣主體性，也主張“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬；但在他的觀察中，賴清德並不願意承認自己是“中國人”，民進黨也不願意再強調與過去“中國”歷史的連結。



吳昆財說，這裡就產生一個矛盾，如果台灣自己把“中華民國”過去代表中國的歷史切割掉，那麼當中國大陸把“中華民國”在二戰時期的抗戰歷史納入自身歷史敘事時，台灣又要站在哪個位置去主張“這段歷史不是你的”？在他看來，這會削弱台灣在二戰歷史議題上的話語基礎。



他強調，這並不是說台灣在今天的政治現實下，就必須接受中華人民共和國，而是政治與歷史必須分開處理，台灣可以有自己的政治立場，但如果要談“中華民國”在二戰期間代表中國參與抗戰、與美國並肩作戰的歷史，就不能因為今天的政治選擇，而把過去的歷史連結全部切斷，台灣要面對的是如何在承認當代國際政治現實的同時，保留並說清楚“中華民國”在二戰及戰後國際秩序中的歷史位置。