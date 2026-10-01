關注：全台第一大票倉　新北藍綠激戰

李四川4日將在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、蔣萬安、鄭麗文、黃國昌等人將到場力挺。（取自李四川臉書） 中評社台北10月3日電（記者 黃筱筠）長期關注台灣選舉的日本政治學者小笠原欣幸，在拜會中國國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧後，評估出新北市選情難料，中間選民能左右選舉結果。“立法院長”韓國瑜投入年底輔選首場，除了台中江啟臣，也包括新北李四川。賴清德、蔡英文已兩度合體替蘇巧慧站台，擁有400多萬人口的新北，成為藍綠搶攻的重中之重。



最近幾份新北市長民調，蘇巧慧與李四川互有消長，可見這場新北選戰很有可看性。新北市自2010年改制以來，第一至第四屆市長都是國民黨籍，加上改制前民選的台北縣長，民進黨籍僅有尤清與蘇貞昌，在新北國民黨算是長期執政，因此，國民黨在新北有組織優勢。



但隨著民進黨“中央”執政時間拉長、資源下放，藍軍在新北已非穩定優勢。尤其是這次選舉，蘇巧慧的選戰打得比較熱，能喚起綠營支持者，加上女性、年輕形象，訴求新北換黨做做看，對李四川是比較大的挑戰。



以改制後四屆新北市長得票來看，國民黨四次選舉都超過五成得票，民進黨最接近的一次是第二屆游錫堃挑戰朱立倫連任，拿下得票率48.78%，朱立倫50.06%。國民黨最高得票一次，是侯友宜2022年尋求連任拿下62.42%，代表民進黨參選的林佳龍只拿到37.58%。侯友宜在新北高支持度，讓蘇巧慧選戰中也“尊侯”。



新北市目前人口數超過400萬人，板橋區人口數超過54萬人，是人口最多的行政區。該選區成為決戰選區之一，李四川與蘇巧慧的多場大型造勢都選在板橋舉行，搶票的意味濃厚。



韓國瑜輔選列車啟動，首場選在板橋第一運動場造勢，李四川4日邀請韓國瑜、新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌、前台北縣長周錫偉、南投縣長許淑華等人助選。蔡英文與賴清德9月首度同台替蘇巧慧助選，也是在板橋同一個場地。



過去市長選舉或是大選，板橋第一運動場成為藍綠陣營搶攻的造勢地，可以觀察到拿下板橋選區，對新北市選舉結果有很大影響。