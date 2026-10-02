蔡東杰：中美實力拉近　美國已無法大口吞下

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）華府“習特會”日前落幕，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰2日出席論壇表示，面子翻成國際關係的術語叫“威望利益”，當美國總統特朗普願意給中國國家主席習近平面子，代表中美實力已拉近到美國必須要給予尊重的地位。中美峰會已進入準制度化的狀態，目的是管理，好讓檯面下每2個月一輪的“中美戰略經濟對話”能小碎步前進。



陸委會委託台灣大學中國大陸研究中心舉辦的“2026年第二次習特會後中美及兩岸新情勢”座談會，2日在台大社科院登場，由大陸研究中心主任徐斯勤主持，蔡東杰與談做上述表示。



蔡東杰表示，中美峰會大概有兩個共識，一是中美雙方很清楚“形式上的對等”，雖然有共識，但沒有具體的成果，雖然中美雙方都公告了共識，但只是原則上的方向。不過，特朗普確實給了中國非常大的面子，面子翻譯成國際關係的術語叫“威望利益”，大國之間一定需要威望利益，否則安理會為何要有5個常任理事國？尤其對美國這個霸權來說，給面子非常不常見。



蔡東杰說，當面子給出去了，全世界都看在眼裡，反而不給面子，就能得到最大的面子，中國爭面子是從2013年中美元首峰會提出“新型大國關係”框架，而現在美國給了這個面子，即便只是表面上的對等。但確實雙方的差距已經拉近到美國必須要給予尊重的地位。當雙方的權力差距越大，美方的操控性就越高，差距小了，美方要得到目標的可能性就越小，甚至衝突會拉高。



蔡東杰指出，此次中美峰會沒有記者會、沒有共同宣告，這是因為中美實力差距拉近了，變得很難去達成實質上的東西，但中美之間很重視管理競爭。



蔡東杰認為，二是今年兩次“習特會”主動者都是美國，這是美國要的，而中方幾乎都在最後一刻才公告此事，對中方來說隨時可以說NO喊卡，因為中間可能某些事情協商出了問題的話，就能說NO，即便美國仍是霸權，擁有管理衝突的優勢，但對中國來說，優勢就在於後發制人，美方發牌了，中方可以選擇跟或不跟。當今中美博弈的優勢，美方絕對正在流失，這是因為雙方實力差距接近了。



蔡東杰提醒，中美峰會表面上雖沒有具體成果，但中美之間的貿易問題，檯面下則透過美方2006年提議建立的“中美戰略經濟對話”進行，這項對話再過去十多年來頂多是年度性的大拜拜，但現在美國管理中美關係是多層的方式，領袖層級繼續溝通共識，底下的事務性溝通更重要，從特朗普就職到今年9月底，“中美戰略經濟對話”已完成8輪，也就是平均2個月推進溝通一次，這麼密集的溝通，即便無法立即達成大目標，但也能小碎步前進。