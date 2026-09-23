鏡頭：雲林麥寮台塑六輕　貢獻台GDP1成

雲林麥寮六輕工業區。（照：摘自六輕官網資料） 中評社雲林10月5日電（記者 李京昇）台塑第六套輕油裂解廠（台塑六輕）落腳雲林麥寮逾30年，從填海造陸、建廠，到形成完整石化產業聚落，不僅是台灣規模最大的石化工業區，也改變雲林縣產業結構與經濟發展，其產值占雲林全縣生產總額極大比例，更貢獻台灣GDP約1成。



六輕台塑企業資料顯示，六輕2025年產值達新台幣1兆610億元，近5年平均每年增加政府稅收逾140億元，30多年累積投資金額已超過1兆元。六輕最初是為解決台灣石化基本原料不足問題，台塑1973年開始提出興建第六套輕油裂解廠計畫，歷經多次選址，1991年確定落腳麥寮，之後展開大規模填海造陸及建廠工程。



六輕1994年動工，1998年第一期工程完成並投入生產，逐步擴建成包含煉油、輕油裂解、石化、發電及重機等產業的完整園區。如今六輕開發面積達2603公頃，其中2255公頃為填海造陸，總投資金額約新台幣9708億元，共興建56座工廠。園區2025年產值達1兆610億元，2024年更達1兆1879億元，顯示六輕仍是台灣石化產業的重要生產基地。



而六輕的經濟效益也延伸到園區外。經濟部資料顯示，雲林離島基礎工業區目前有15家公司、67座工廠，投資金額超過6500億元；麥寮工業專用港則配合六輕建設，成為石化原料及產品進出的重要運輸節點。對麥寮鄉民而言，過去以農業、養殖業為主的沿海鄉鎮，隨著大型工業進駐，人口、土地利用、交通及商業活動都出現變化，使麥寮成為雲林少數產業與人口發展較具規模的沿海鄉鎮。