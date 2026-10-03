劉德海：華府習特會中國取得重大收穫

政治大學外交系兼任教授劉德海。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月4日電（記者 莊亦軒）針對日前落幕的中美華府峰會，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社專訪表示，相較於5月在北京舉行的第一次峰會，中國在這次華府的峰會中，在外交、政治上取得重大收穫。美國要的是經濟利益，中國的優先考量是政治利益。在此邏輯下，北京採取要求美國“先政治正確，再談經濟利益”的策略，讓美國在台灣議題上保持克制，也在第二次世界大戰歷史論述佔上風。



美國總統特朗普在9月24日的白宮歡迎式中提到，美中兩國曾並肩作戰，共同贏得二戰勝利，飛虎隊等故事至今為兩國人民銘記。



劉德海感嘆，民進黨政府在美中默契下“台獨”路線寸步難行，而民進黨所借殼的“中華民國”符號在國際話語權中又被特朗普讓渡給北京。中國國民黨所堅持的歷史定位同樣遭到重擊。當美中逐步確立不讓台灣問題破壞“建設性戰略穩定關係”的新架構時，台灣在國際政治上的地位正遭受侵蝕。



針對特朗普在致詞時主動提及美中在二戰期間曾是並肩作戰的盟友，希望未來延續這種友好關係。他直言，中方隨後的發言更進一步明確中美雙方合作抗擊法西斯與日本軍國主義。特朗普的論述等於默認了中華人民共和國對二戰抗戰歷史的繼承與主導地位。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海表示，回顧第一次在北京舉行的中美峰會，台灣問題是絕對主軸，中國向美方明確劃出台灣是核心利益的紅線，表明美中若要建立建設性的戰略穩定關係，前提就是美方不得挑戰中國的核心利益、必須避免在台灣問題上挑釁。自那之後，美國未再大肆強調對台軍售，特朗普甚至曾釋出因距離過遠等因素、若有事美軍實質難以馳援的訊息。



到了第二次華府峰會，中美雙方各取所需的局面更為清晰。他分析，事實上仍由北京掌握節奏，在美方政治路線未完全“走回正軌”之前，龐大的經濟利益是不會輕易一次性給足的。

